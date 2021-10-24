Ümraniye'de camları temizleyen işçiler 24. katta mahsur kaldı.

Hayat

Sağlıklı beslenmenin vatanı Anadolu’dur

Türk mutfağının en sağlıklı beslenme modeli olarak kabul edilen Akdeniz Diyeti’nin bir parçası olduğunu söyleyen Mehmet Öz, “Dünya da bunu yeni fark etti” diyor. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının danışma kurulunda yer alan dünyaca ünlü Türk hekim Mehmet Öz, “İnsanlar Akdeniz beslenme şeklinin Anadolu ve Ege geleneklerinden geldiğini fark ettikçe daha fazla tanınmaya başladı. Bu anlamda, bu kitabın, Türk mutfağını sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle tanıtarak dünya mutfağındaki gerçek yerine ulaştıracağına inanıyorum” değerlendirmesini yapıyor. Geçmişte büyüklerimizin çok daha sağlıklı beslendiğine de dikkat çeken Öz, “Ancak günümüzde Türkiye’ de çok fazla şekerli gıdalar, kızarmış yemekler ve ucuz et tüketildiğini gözlemliyorum” diyor.