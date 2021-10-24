Gündem Ümraniyede camları temizleyen işçiler 24 katta mahsur kaldı
İSTANBUL

Ümraniye'de camları temizleyen işçiler 24. katta mahsur kaldı

Ümraniye'de özel bir bankaya ait plazanın dış cephesinde bulunan camları temizleyen 2 temizlik işçisi, binanın 24. katının camlarını temizlerken bozulan asma asansörün sepetinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından mahur kalan iki işçiyi kurtardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ümraniyede camları temizleyen işçiler 24. katta mahsur kaldı
Ümraniye'de camları temizleyen işçiler 24. katta mahsur kaldı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait plazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plazanın dış cephesindeki camları temizleyen iki işçi, binanın 24 katında, asma asansörün arıza yapması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiveni işçilerin mahsur kaldığı kata yetişmeyince bina içerisinden kurtarma çalışmaları başlatıldı.


KURTARMA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ


Bina içerisindeki camlar, işçilerin sığacağı kadar açılmadığı için asma asansörün sepetinde kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin iki saat süren yoğun çalışması üzerine kurtarıldı. Plazanın çatısından aşağıya sarkıtılan halatlar işçilerin bulunduğu sepete bağlanarak sepet yukarıya çekildi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçiler, plazanın otoparkına götürülerek araçla binadan çıkarıldı.

Orduda skandal

Ordu'da skandal

Kur'an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı.
Biraz da trafiği haber yapın

'Biraz da trafiği haber yapın'

Yolcu seçen taksici gazetecilere öfkelendi.
Karadeniz ve Doğu Anadolunun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı

​İşte HDP'ye gönderilen mektup.

​Suriye'nin dramını özetleyen fotoğrafçı Mehmet Aslan, yılın fotoğrafı ödülünü aldı.

​250 milyonluk elektrik nakil hattına takoz.

2,5 ayda icazetlerini alan öğrenciler, hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu.

​Kılıçdaroğlu'nun tehdit ettiği memur ve bürokratlara güvence.

'​Aşılanma, bir kurtuluş reçetesi.'

​Türkiye'yi tanımıyorlarsa burayı terk edecekler.
Yola dökülen salça faciaya neden oldu

Yola dökülen salça faciaya neden oldu

​18 araç birbirine girdi bir kişi hayatını kaybetti.
Ağrı kesici baş ağrıtır

Ağrı kesici baş ağrıtır

'Hastalığı doğrudan etkiliyor.'
Mermi gerçek çıktı

Mermi gerçek çıktı

​Kazayla iki kişiyi vuran Baldwin'in silahındaki mermi gerçekmiş.
Liderin bileği bükülmüyor

Liderin bileği bükülmüyor

​Trabzonspor, yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
Koridorda kart gördü

Koridorda kart gördü

​Göztepe-Trabzonspor maçının devre arasında saha karıştı.

Öfkenize değil çözüme odaklanın
Hayat

Öfkenize değil çözüme odaklanın

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Öfkenin şiddeti kişiden kişiye veya olaydan olaya değişebilir. Her insanın stresli bir duruma veya tehdit içeren bir olguya karşı tutumu aynı olmayabilir. Birtakım yaşantısal veya genetik etkenlerden dolayı bazı kişilerin strese karşı daha düşük toleransı olabilir. Diğer önemli nokta ise iletişim becerisidir” yorumunu yapıyor ve öfkeyle başa çıkmak için bası ipuçları veriyor.
100 yıldır kayda değer metin çok az
Hayat

100 yıldır kayda değer metin çok az

İsmail Kara, bugüne kadar yediden yetmişe herkesin tahsil yıllarında karşılaştığı, düzenli olarak okuduğu, tekrarladığı, İstiklâl Marşı üzerine 100 yıldır fikri ve edebi bakımdan kayda değer metinler yazılmadığını söylüyor.
Sağlıklı beslenmenin vatanı Anadolu’dur
Hayat

Sağlıklı beslenmenin vatanı Anadolu’dur

Türk mutfağının en sağlıklı beslenme modeli olarak kabul edilen Akdeniz Diyeti’nin bir parçası olduğunu söyleyen Mehmet Öz, “Dünya da bunu yeni fark etti” diyor. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının danışma kurulunda yer alan dünyaca ünlü Türk hekim Mehmet Öz, “İnsanlar Akdeniz beslenme şeklinin Anadolu ve Ege geleneklerinden geldiğini fark ettikçe daha fazla tanınmaya başladı. Bu anlamda, bu kitabın, Türk mutfağını sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle tanıtarak dünya mutfağındaki gerçek yerine ulaştıracağına inanıyorum” değerlendirmesini yapıyor. Geçmişte büyüklerimizin çok daha sağlıklı beslendiğine de dikkat çeken Öz, “Ancak günümüzde Türkiye’ de çok fazla şekerli gıdalar, kızarmış yemekler ve ucuz et tüketildiğini gözlemliyorum” diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.