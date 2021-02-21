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İSTANBUL

Ümraniye'de geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi içinde yer alan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan başka bir depoya sıçradı. Herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
Ümraniye'de bir depo alev alev yandı.
Ümraniye'de bir depo alev alev yandı.

Yangın saat 05.30 sıralarında Dudullu Organize Sanayi, Azade Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Geri dönüşüm deposunda bulunan plastik atıkların tutuşması ile kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan depoya da sıçradı. 4 işçinin içeride uyuduğu sırada çıkan yangını fark eden komşular, çalışanları uyandırdı. Dışarı çıkan işçiler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan geri dönüşüm tesisindeki yangını yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürdü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında geri dönüşüm depolarında hasar oluştu.
'İLK ÖNCE BİZE IŞIK TUTUYORLAR SANDIK'

Geri dönüşüm deposunda kalan işçilerden biri olan Hüseyin Ergin yangınla ilgili, "Yatıyorduk, bu diğer taraftan bizi çağırdılar. Biz kalktık, diğer taraftan ateş geldi, yan depomuzdan geldi. Biz de hemen kalktık, itfaiyeyi aradık. Elimizden de bir şey gelmiyor. Uyandık kötü bir manzara ile karşılaştık işte Allah sonumuzu hayır eylesin. Nasıl başladığını bilmiyorum. Biz uyuyorduk, yandaki arkadaşlar bizi uyandırdı. Yangın yan tarafta başlamış bize de sıçradı" şeklinde konuştu.


Bir başka işçi Ali Akdoğan ise; “İlk başta bir ışık falan tutuyorlar sandık ama sonra yangın çıktığını anladık" diye konuştu. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

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