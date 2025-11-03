Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ümraniye'de her gün binlerce kişiye çorba ikramı

Ümraniye'de her gün binlerce kişiye çorba ikramı

15:543/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cuma günleri Ümraniye’deki farklı camilerin önünde, cuma namazı çıkışlarında vatandaşlara 750 kişilik çorba dağıtımı yapılıyor.
Cuma günleri Ümraniye’deki farklı camilerin önünde, cuma namazı çıkışlarında vatandaşlara 750 kişilik çorba dağıtımı yapılıyor.

Ümraniye Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte gelenek hâline gelen “sıcak çorba” ikramına bu yıl da başladı. İlçenin farklı noktalarında her gün akşam saatlerinde başlayan çorba dağıtımıyla hem vatandaşların içi ısınıyor hem de dayanışma ruhu güçleniyor.

Kış boyunca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde günlük bin beş yüz kişilik çorba ikramı gerçekleştiriliyor. Her gün 21.00 itibarıyla dağıtımına başlanan sıcak çorba; özellikle hastane çevresinde akşam saatlerinde dışarıda olan vatandaşlar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için güne sıcak bir mola verme imkânı sunuyor.

Cuma günleri ise Ümraniye’deki farklı camilerin önünde, cuma namazı çıkışlarında vatandaşlara 750 kişilik çorba dağıtımı yapılıyor. Bu uygulama, cuma günlerinin manevi atmosferine sıcak bir dokunuş katarken paylaşma ve yardımlaşma kültürünü de güçlendiriyor.

Ümraniye’de gelenek haline gelen bu anlamlı uygulama, soğuk havalarda yalnızca karınları değil; gönülleri de ısıtıyor. Kış boyunca düzenli olarak devam edecek olan ikram ile her bir kâse sıcak çorba; dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi hâline geliyor.

#Ümraniye Belediyesi
#Çorba
#İkram
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 6 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?