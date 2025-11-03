Ümraniye'de her gün binlerce kişiye çorba ikramı

Kış boyunca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde günlük bin beş yüz kişilik çorba ikramı gerçekleştiriliyor. Her gün 21.00 itibarıyla dağıtımına başlanan sıcak çorba; özellikle hastane çevresinde akşam saatlerinde dışarıda olan vatandaşlar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için güne sıcak bir mola verme imkânı sunuyor.

Cuma günleri ise Ümraniye’deki farklı camilerin önünde, cuma namazı çıkışlarında vatandaşlara 750 kişilik çorba dağıtımı yapılıyor. Bu uygulama, cuma günlerinin manevi atmosferine sıcak bir dokunuş katarken paylaşma ve yardımlaşma kültürünü de güçlendiriyor.