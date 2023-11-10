Ümraniye’de iklim çalıştayı düzenlendi

Çalıştayda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Sanayi Devrimi sonrası, yüzyıl öncesine gidersek özellikle fosil yakıtların tüketimi ve insani faaliyetlerden kaynaklanan sera gazının salınımları dolayısıyla okyanusların, denizlerin ve orman alanlarının kendisini içine çekeceği salınımlardan dolayı bu gazlar daha çok çevreyi kirletir hale geldi. Tabii bunların başında da köylerden şehirlere göç gibi faktörler bulunuyor. Toplumlar da şehirlerde var olan alışkanlıklarını sürdürdüğü sürece de ciddi iklim değişikliği sonuçları doğurur ve bunlarla da bağlantılı olarak çeşitli çevresel felaketlere daha sık yol açacağı ve günlük hayatta da yaşanan doğal afetlerin artmasıyla da bu doğa olaylarını sık sık gözlemliyoruz” diye konuştu. Belediyelerin, kurumların ve her vatandaşın çevreye duyarlı olmasını ve doğayı koruması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Yıldırım, daha sonra dünyada yaşanan iklim değişikliğine vurgu yaptı. Yeşil alanların da sayısının artırılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, “Ümraniye’mizde 5 kilometrekare ormanlık alanımız, yani millet bahçelerimiz var. Dolayısıyla bu alanları daha çok artırarak, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakabiliriz” ifadelerini kullandı.