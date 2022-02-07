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İSTANBUL

Ümraniye’de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı

Ümraniye’de işçilerin kaldığı 8 konteyner elektrik kontağından çıkan yangın sonrası alev alev yandı. Konteynerların alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise havadan görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Ümraniye’de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı
Ümraniye’de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Karabük Sokak içerisinde bulunan bir inşaat alanındaki konteynerlarda meydana geldi.


İddiaya göre, inşaat alanında bulunan 8 konteyner elektrik kontağından oluşan yangın sonrası alev alev yandı. Alevleri gören şantiye çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin kısa sürede sardığı konteynırlarda o esnada işçilerin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.


Öte yandan alevlerin konteynerları sardığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

"Alevleri gördük"

Yangın esnasında olay yerinde bulunan Cumali Baybars, "Sahada çalışıyorduk. Alevleri gördük. Elektrik kontağında sorun oldu sanırım. 8 tane konteyner yandı. İtfaiye ekipleri geldi" diye konuştu

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