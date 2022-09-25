Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan altı araç yandı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın kapalı otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek biri polis otosu olmak üzere 5 araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAF 17 Trabzon’un Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü. Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alan Taşlı Yaylası’nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi. Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti. Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti. Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti. Rize’de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi. Rize’de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi. Rize’de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi. Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi. Yaylada yaşayan Necat Azman, cep telefonuyla kar yağışını kayıt alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan kentte başta Bilbilan yaylası olmak üzere farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonuyla görüntüledi. Gümüşhane’de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü. Gümüşhane’de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü. Gümüşhane’de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü. Gümüşhane’de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü. Dört ilde kar şaşkınlığı: Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Yöre sakinleri kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi. BiP'te paylaş

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