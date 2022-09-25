Gündem Ümraniyede kapalı otoparkta bulunan altı araç yandı
İSTANBUL

Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan altı araç yandı

Ümraniye’de bir apartmana ait kapalı otoparkta bulunan otomobilde başlayan yangın, aralarında polis otosunun da yer aldığı 6 araca sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu.

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Haber Merkezi DHA
Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan altı araç yandı
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın kapalı otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek biri polis otosu olmak üzere 5 araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti.
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Gümüşhane’de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü.
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Gümüşhane’de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü.
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Ankara'da 15 katlı apartmanda korkutan yangın: Bir kişi hayatını kaybetti
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Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir apartmanın 13'üncü katında çıktı.
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Elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalanları tahliye ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar ve 2 itfaiye eri, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.
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Dumandan etkilenen ve durumu ağır olan Mehmet Kaplan (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Twitter hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapmasıyla meydana geldiğini belirtti.
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Köse, \"Üreğil Mahallemizde, Yeşil Vadi konutlarında bir binanın elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen vatandaşlarımızdan bir kişi hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Dumandan etkilenenlerin tedavisi sürmektedir. Mamak Devlet Hastanesi'ndeki vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Büyük geçmiş olsun\" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Ankara'da 15 katlı apartmanda korkutan yangın: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da bir binanın 13'üncü katında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Yangının elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapmasıyla meydana geldiğini belirtildi.


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