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Ümraniye'deki scooter faciasında şoför için istenen ceza belli oldu: Genç kadın otobüsün altında feci şekilde can vermişti

Ümraniye'de geçen ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın (40) İETT otobüsün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Öndil (28) ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmada sanık hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda maktul Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.'nin kusursuz olduğu, şüpheli Öndil'in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak

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Haber Merkezi AA
Ümraniyedeki scooter faciasında şoför için istenen ceza belli oldu: Genç kadın otobüsün altında feci şekilde can vermişti
Genç kadın otobüsün altında feci şekilde can vermişti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde 26 Ekim'de elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya'nın, sanık Rıza Öndil'in park halindeki otomobilinin aniden açtığı kapısına çarpıp dengesini kaybettiği ve trafikte seyir eden Mehmet Yöndem'in sevk ve idaresindeki İETT otobüsünün önüne düştüğü anlatıldı.

  • Kazanın ardından Akkaya'nın müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, sanık Rıza Öndil'in kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.

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Birinci derecede kusurlu

İddianamede, soruşturma kapsamında tarafların kusur durumunun tespiti amacıyla hazırlanan bilirkişi raporuna göre, İlknur Akkaya ile İETT otobüsü şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz olduğu, sanık Rıza Öndil'in ise birinci derecede kusurlu bulunduğu ifade edildi. Sanık Rıza Öndil'in olay günü park halindeki aracının kapısını kontrolsüz şekilde açması nedeniyle Akkaya'nın dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklendiği belirtilen iddianamede, olayda sanığın eyleminin taksirle ölüme neden olma suçunu oluşturduğu vurgulandı.

İddianamede, bu kapsamda sanık Rıza Öndil'in, "taksirle ölüme neden ölme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Rıza Öndil ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

  • Öte yandan İETT otobüsünün şoförü Mehmet Yöndem hakkında olayda kusuru bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
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