Gündem Umreden gelen Türk vatandaşları Ankarada karantinaya alındı Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler
ANKARA

Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara'da karantinaya alındı: Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler

Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara'da karantinaya alındı: Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler

Umreden dönen bir vatandaşta koronavirüs görülmesinden sonra harekete geçen Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan’dan gelen vatandaşları Ankara'da karantinaya almaya başladı. Cidde ve Medine’den kalkan İstanbul uçakları Ankara Esenboğa Havalimanına indirildi. Yolcular uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere daha önce boşaltılan Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurduna götürüldü. 10 bin 330 vatandaş, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Haber Merkezi AA İHA Yeni Şafak
Umreden gelenler uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı otobüslerle öğrenci yurtlarına götürüldü.
Umreden gelenler uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı otobüslerle öğrenci yurtlarına götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" denildi.

Medine’den gelen Türk vatandaşları, Esenboğa Havalimanı’nda sağlık taramasından geçirildi ve karantinaya alınmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Umrede kritik gün
HAYAT
Umrede kritik gün
  • Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı.
Cidde ve Medine’den gelen İstanbul uçakları Ankara’ya indirildi.

  • Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:
  • Şehit Özel Harekat: 2064
  • Milli İrade: 1880
  • Gölbaşı: 1448
  • Toplam: 5392
  • Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:
  • Tahir Büyükkörükçü: 2228
  • Kutalmışoğlu: 2710
  • Toplam: 4938
Medine’den gelen Türk vatandaşları, Esenboğa Havalimanı’nda sağlık taramasından geçirildi ve karantinaya alınmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Umreden karantinaya

Umreden karantinaya

Boşaltılan öğrenci yurtlarında gözlem altına alındılar.
Kaygı bozukluklarını artırıyor

Kaygı bozukluklarını artırıyor

Kendisinden çok bulaşmasından korkuluyor.
İstanbul kuralarıyarın çekilecek

İstanbul kuraları
yarın çekilecek

1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmıştı.
Kazdıkça acı çıktı

Kazdıkça acı çıktı

​108 yıl sonra 30 şehidin mezarına ulaşıldı.
Avrupa'yı vurdu

Avrupa'yı vurdu

​İtalya, İspanya ve Fransa'da ölü ve vaka sayısı artıyor.
44 ile yağış uyarısı

44 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Satışlar patladı

Satışlar patladı

Uzmanların uyarısının ardından yoğun ilgi var.
14 gün uyarısı

14 gün uyarısı

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, umreden dönenleri uyardı.
Kilosunu<br>500 TL'den satıyor

Kilosunu
500 TL'den satıyor

​​Dubai'den gelen sipariş üzerine topladılar.
Kuşkonmaz için<br>kariyerini bıraktı

Kuşkonmaz için
kariyerini bıraktı

Bu yıl tarlasından 25 ton ürün almayı hedefliyor.
90 gün engelledik

90 gün engelledik

​Korona Bilim Kurulu Üyesi Yeni Şafak'a konuştu.
Trump rahatladı

Trump rahatladı

Trump'ın koronavirüs testi sonucu negatif çıktı.
Kubbet'üs-Sahra'yı<br>yüzüğe sığdırdı

Kubbet'üs-Sahra'yı
yüzüğe sığdırdı

​Konyalı tasarımcı yüzüğü 1 haftalık emekle bitirdi.
Vaka sayısı<br>6'ya yükseldi

Vaka sayısı
6'ya yükseldi

​Umreden dönen bir vatandaşta koronavirüse rastlandı.
İstanbul'da <br>sessiz derbi

İstanbul'da
sessiz derbi

G.Saray sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek.
Tüm bildiklerinizi unutun

Tüm bildiklerinizi unutun

​İşte koronavirüs ile ilgili bilinen yanlış ve doğrular...
Takip süreci<br>nasıl işliyor?

Takip süreci
nasıl işliyor?

​Virüs tespiti sonrası izlenecek yöntem belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.