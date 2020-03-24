Umursamaz tavrı pes dedirtti: Test sonucunu beklerken camdan kaçtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uzmanların sürekli dikkati çektiği karantina konusunda bazı vatandaşların vurdumduymaz tavrı pes dedirtiyor. Hastaneden kaçıp polise yakalanan da oluyor, evinden baskınla alınmak zorunda kalınan da. Dün İstanbul ve Ankara’da yaşanan iki olay da hastane ve polisi alarma geçirdi. İlk olay İstanbul’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı.

Soyadı henüz öğrenilemeyen Derya adlı kadın, öksürük şikayetiyle hastaneye geldi. Burada muayenesi gerçekleştirilen kadına, koronavirüs şüphesiyle test yapıldı. Test sonuçları beklenirken gözlem odasında beklenmesi istenen kadın, bir süre sonra pencereden atlayarak kaçtı. Kadın yoldan çevirdiği bir taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada olayı fark eden bir polis, tanıdığı taksi şoförünü telefonla arayarak kadını Taksim Meydanı’nda görevli polislere teslim etmesini söyledi.

OYNAT 01:21 Bakan Koca: Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden, toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





HER YER DEZENFEKTE EDİLDİ

Taksi şoförü meydanda durduğu sırada araçtan inen kadın bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisin peşine düştüğünü gören kadın, boş bir simit arabasının arkasına saklandı. Ambulansa haber verilmesinin ardından polis, kadının kaçmasını engellemek etrafını sardı. Yaklaşık 30 dakika sonra gelen ambulansa binerek kaçtığı hastaneye geri götürülen kadının koronavirüsle ilgili test sonuçlarının hala çıkmadığı öğrenildi. Kadının hastaneye götürülmesinin ardından, belediye işçileri, dokunduğu duvar, simit arabası ve tahta parçasını dezenfekte etti.

HASTANEDEN EVİNE KAÇMIŞ!

İkinci olay ise Ankara’da yaşandı. Yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine başvuran Yavuz Y. (36), acil serviste gözetim altına alındı. Tetkikler sonucu Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınan hasta, bir süre sonra görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı. Hastanenin alarm durumuna geçtiği olay sonrası polis ekipleri Yavuz Y’nin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanın bir sitede oturduğunu belirleyen ekipler, kısa sürede adrese ulaşarak önlem aldı.

REKLAM

Olayın ardından belediye ekipleri genç kızın bekletildiği alanda dezenfekte çalışması yaptı.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİP MÜDAHALE ETTİ

Ekipler, evinde olduğu anlaşılan Yavuz Y.’ye müdahale için özel kıyafetli polis ekibi talep etti. Özel koruyucu elbise, tıbbi gözlük, maske ile eldiven kullanan polis ekipleri Yavuz Y.’yi yakalayarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yavuz Y., sağlık görevlileri tarafından karantina esasları uygulanarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Bu arada Yavuz Y.’nin ikamet ettiği sitenin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin maske taktığı, dezenfektanlarla ellerini ve telsizlerini temizledikleri görüldü. Hastaneden kaçan Yavuz Y., komşularını korkuttu. Binada oturanlar, Yavuz Y.’nin götürülmesi ardından apartmanı dezenfekte etti.

Mahkeme kararıyla karantina

Karabük’te ise İl Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu’da ikamet eden ve Kovid-19 test sonucu negatif çıktığı belirtilen bir çift hakkında 14 gün evde kalma kuralına uymadıkları gerekçesiyle Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi, çiftin 26 Mart’a kadar dışarı çıkarılmadan evlerinde alıkonulmasına karar verdi. Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu belirtildi.