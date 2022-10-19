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İSTANBUL

Umutlu bekleyiş

Amasra’daki grizu patlamasında yaralanan madencilerden Taner Şen, Ayhan Akgül, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

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Aybike Eroğlu Rabia Şenol Yeni Şafak
Umutlu bekleyiş
​Umutlu bekleyiş.

Amasra’daki grizu patlamasında yaralanan madencilerden Taner Şen, Ayhan Akgül, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Madencilerin takibi için hastanede pek çok branştan hekimin yer aldığı bir konsey oluşturuldu. Hiperbarik tedavisi gören Çeliktaş nöroloji servisine çıkarıldı. Vücudunda yüzde 70 oranında yanık bulunan Taşkömür ise solunum cihazından ayrılamadı. Entübe edilmiş 5 madenci yoğun bakım servisinde gözetim altında.

SÜREKLİ BİLGİ AKIŞI

Hastanede misafir edilen madenci yakınları ise gün içinde kendilerine tahsis edilen bölümde bekliyor. Güvenlik görevlilerinin kapıda nöbet tuttuğu bu alan, madenci yakınlarının bilgi alabildiği yere dönüşmüş. Bir müdür yardımcısı sürekli hasta yakınlarının yanında. Düzenli olarak aileleri ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit de madencilerin son durumları hakkında bilgi veriyor.

Yeğenimi tanıyamadım

Taner Şen'in kendisi gibi madenci olan yakını Tayfun Kayahan, patlama haberini alır almaz madene gittiğini belirtti. Tünelleri bildiği için madene indiğini anlatan Kayahan, “Hepsi tanınmaz haldeydi. Yeğenimi tanıyamadım. Her yeri yanmıştı. Tanerimin dişleri çok düzgündü, dişlerinden o olduğunu anladım” dedi.

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