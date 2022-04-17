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KOCAELİ

Umutlu bekleyiş: Fabrika satılırsa 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecekler

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki oto filtre fabrikası 2004 yılında kapanırken, işsiz kalan 269 işçi tazminatlarını alabilmek için davacı oldu. Açtıkları davaları kazanan, alacakları milyonlarca lirayı bulan işçiler, umutlarını fabrikanın satılmasına bağladı. Gebze İcra Dairesi tarafından fabrika 155 milyon lira bedelle satışa çıkarılırken, işçiler fabrikanın satılması durumunda 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecek.

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Haber Merkezi DHA
Umutlu bekleyiş: Fabrika satılırsa 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecekler
Fabrika 21 Haziran'da 154 milyon 465 bin 641 TL muayyen bedelle açık artırma usulüyle tekrar satışa sunulacak.

Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde oto filtre üretimi yapan bir fabrika, 2001 yılında mali sorunlar yaşayarak işçilerin maaşlarını ve sosyal haklarını ödeyemedi. İşçilerle alacaklarını ödeme taahhüdü vererek anlaşan fabrika, isim değiştirerek üretime devam etti. Ancak mali sorunlar çözülemediği için 2004 yılında fabrika kapandı, 269 işçi işsiz kaldı.

FABRİKA ARAZİSİ BÖLÜNEREK KİRAYA VERİLDİ


Bir süre sonra fabrika arazisini parsel parsel bölen işveren, bölümleri farklı firmalara kiraladı. Taahhüt edilen hiçbir şeyi alamayan işçiler durumu mahkemeye taşıyarak, açtıkları tüm davaları kazandı. Ancak yine de 269 işçinin hiçbirine ödeme yapılmadı. Mahkeme sürecinin sonlanmasının ardından fabrika arazisi, içerisindeki tesis ve binalarla birlikte Gebze İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Ancak yıllar boyunca düzenlenen ihalelere katılan hiç kimse olmadı. Fabrika 21 Haziran'da 154 milyon 465 bin 641 TL muayyen bedelle açık artırma usulüyle tekrar satışa sunulacak.

SATIŞ 21 HAZİRAN'DA


Fabrikada 25 yıl çalışan Hüseyin Turna, "1977 yılının Nisan ayında bu fabrikada işçi olarak iş başı yaptım. 2002 yılına kadar 25 sene 56 gün çalıştım. Fakat fabrika kapanınca biz mağdur olduk. Tazminatımızı alamadık. Paralarımızı alamadık. Mahkemelik olduk. Sendikanın avukatları bizi belirli bir yere kadar getirdi. Sonra bıraktılar. Sendika da bizi bıraktı. Ondan sonra başka bir avukatla anlaştık. O avukat beyle neredeyse 20 senedir birlikteyiz. Alacağız, satacağız derken bu zamana kadar geldi. Benimle birlikte 269 kişi bu şekilde mağdur durumda bekliyor. Şimdi önümüzdeki 21 Haziran'da icra yoluyla satış olacağı söylendi. Biz de 'Sonuç ne olacak?' diye merak ediyoruz. Burayı alacak müşteriler varsa buyursunlar, bize de yardımcı olsunlar. Hep beraber kurtulalım" dedi.

"Bugüne kadar hiç para almadık"


Fabrikada 10 yıl çalışan Halise Yılmaz, "1990 yılından 2000 yılına kadar burada çalıştım. Alacaklarım tamamıyla kaldı. Bugüne kadar hiç para almadık. Şu anda fabrika kiracılarla dolu. Biz birinci sırada alacaklılar olmamıza rağmen tazminatımızı alamıyoruz. Bu kiraların nereye ödendiğine dair hiçbir bilgimiz yok. 21 Haziran'da icra yoluyla Gebze Adliyesi'nde satışımız var. Tüm Kocaeli'deki işverenlerin muhakkak Gebze Adliyesi'ne gelip, bu fabrikayı almalarını bekliyoruz" diye konuştu.
  • Parasını alamayan işçilerden Necla Cengizer de "Benim 6 yıllık alacağım var. Bir an önce bu fabrikanın satılmasını ve parama kavuşmayı istiyorum. Herkes parasını almak istiyor. Artık biz yıldık. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bir an önce satılsın ve herkes rahat etsin" dedi.

Bodrum'da orman yangını: Bölge araç trafiğine kapatıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı.
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Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı.
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Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi.
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Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.
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Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi.
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Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.
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Bodrum'da orman ve makilik yangını
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Bodrum'da orman yangını: Bölge araç trafiğine kapatıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Minik Furkan'ın kahreden sonu: Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi, 'Tek hayali vardı'
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Olay, dün Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı’nın içerisinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şengül (12) göletin bulunduğu alana gelerek 2 arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi. Ayaklarının kayması neticesinde gölete düşen 12 yaşındaki Şengül, bir anda gözden kayboldu. Endişelenen arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi. Gölete giren dalgıçlar yaklaşık 1 saat boyunca Furkan Şengül’ü aradı. Şengül ailesinin 1 saat süren çaresiz bekleyişinin ardından 12 yaşındaki Furkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının cansız bedenini gören Şengül ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şengül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Furkan Şengül’ün cenazesi helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Mahalleden büyük bir kalabalık cenazeye katılırken, okul arkadaşları da Furkan Şengül’e veda etti.
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İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengül, Gebze Mevlana Mahallesi Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Defin sonrası aile ve mahalleli Furkan Şengül’ün can verdiği gölete yürüdü.
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\"Furkan doktor olmak istiyordu\"<br><br>Oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan baba Özgür Şengül, “Gölet açık ve güvenilir değil. Göletin çevresi açık olduğu için çocuğum düşmüş. Benim çocuğumun canını yaktılar, başkalarının canı yanmasın. Furkan 7. sınıfa gidiyordu ve doktor olmak istiyordu. Furkan bana ‘Sonuna kadar okuyacağım, doktor olacağım sizi iyileştireceğim’ demişti. Yetkililerden tek istediğim burayı güvenilir hale getirsinler. Buradaki 3 veya 4. vaka, nereye kadar bu böyle devam edecek?\" dedi.
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\"Burada ihmal olup olmadığını devletimizin hukuki sistemleri neticesinde mutlaka ortaya çıkacaktır\"<br><br>Aileyi yalnız bırakmayan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ise “Aldığımız bu kötü haber üzerine ailenin yanına geldik. Burada ihmal olup olmadığını devletimizin hukuki sistemleri neticesinde mutlaka ortaya çıkacaktır. Kocaeli Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerekli olan araştırmaların, aileye gerekli olan ihtimamın ve sahipliğin de ayrıca gösterilmesini talep ediyoruz. Buraya mutlaka bir güvenli alan oluşturulmalıdır\" diye konuştu.
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Hayali doktor olmaktı, 12 yaşında düştüğü gölette can verdi
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Minik Furkan'ın kahreden sonu: Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi, 'Tek hayali vardı'
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gölete düşen ve bir saat çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşılan 12 yaşındaki Furkan Şengül, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Furkan'ın hayalinin doktor olmak olduğu öğrenilirken, oğlunu toprağa veren acılı baba ise başkalarının da düşmemesi için gölete bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

İki yaşındaki Tulin’in feci ölümü: Kardeşleri ile çöp atmaya gitti, oyun oynadığı kamyonun altında can verdi
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Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde tek katlı müstakil evde ailesinin yanında bulunan Tulin Abo Snısleh, iki kardeşi ile birlikte çöp atmak için dışarı çıktı.
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Kardeşlerinin dalgınlığından faydalanan küçük kız, sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonun altında oynamaya başladı.
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Bu sırada 07 EIK 34 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet A. aracı çalıştırarak hareket etti. Bir süre sonra kamyonun altında küçük kızın olduğunu gören vatandaşlar kamyon sürücüsünü uyardı.
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Acı haber karşısında yere yığıldı<br><br>Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan ve kontrol edilen küçük kızın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı.
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Acı haberi alan aile ise adeta yıkıldı. Zaman zaman çocuğunun cenazesini görmek için dışarı çıkan baba yere yığıldı.
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Acılı baba aile yakınları tarafından teselli edildi. Olay yerinde bulunan küçük kızın terliği ise yürek burktu.<br>
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Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Meteoroloji uyardı

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