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Politika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umuyoruz ki Hırvatistan Kudüs konusundaki tutumunu değiştirecek

'Umuyoruz ki Hırvatistan Kudüs konusundaki tutumunu değiştirecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic ile ortak basın toplantısında konuştu. Kudüs konusunun görüşüldüğünü aktaran Erdoğan, "21 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kudüs'e ilişkin sunulan karar tasarının oylamasında özellikle geleceğe yönelik daha bundan sonra neler yapabiliriz, bunları da aramızda değerlendirme fırsatımız oldu. Hırvatistan'ın önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunun inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde tüm ülkelerin İsrail-Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Erdoğan ve Kitarovic, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan ve Kitarovic, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Kitarovic ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Hırvatistan'ın Türkiye için her zaman bölgesinde ağırlığı olan, ilişkilerin güçlü olduğu bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu anlatan Erdoğan, "Balkanlarda barış, istikrar ve refahın yaygınlaştırılmasında Hırvatistan ile olan iş birliğimize önem veriyoruz. İki ülkenin başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda daha yakın iş birliği içinde olmalarının bölgesel barışa ve istikrara hizmet edeceğini düşünüyorum. Avrupa'nın bütünleşmesiyle bölgesel uyum ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak hedefleri paylaşıyoruz." diye konuştu.

Siyasi ilişkilerdeki olumlu atmosferin ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıtılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Gerek ticaret hacmimizin gerekse karşılıklı yatırımların artırılmasını arzu diyoruz. Ekonomik ve ticari iş birliğimizin ülkelerimizin gerçek olanaklarını yansıtacak düzeye yükseltilmesi için ortak iradeye sahibiz." dedi.

Hırvatistan'da özellikle turizm, bankacılık ve yenilenebilir enerji sektörlerinde başarıyla faaliyet gösteren Türk firmalarının bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu firmalarımızın sorunlarına ilişkin gereken desteğin verileceğine inancım tamdır. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk firmasının Hırvatistan'a yatırım yapmasını umut ediyoruz ve bu konuda firmalarımıza gerekli desteği de sunacağız. Enerji başlığı da gündemimizde yer alıyor. İkili iş birliği imkanlarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimizin iş birliği alanlarını araştırmaları konusunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Kitaroviç ile kapsamlı, yararlı ve faydalı görüşmeler yaptıklarını aktaran Erdoğan, 1 Temmuz 2013 itibarıyla Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan ile Avrupa Birliği konularında iş birliği yollarını artırma konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Kudüs

Erdoğan, "Görüşmelerimizde ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Her şeyden önce siyasi işbirliğimiz önem arz ediyor, askeri iş birliğimiz önem arz ediyor, kültürel, ekonomik ticari işbirliklerimiz önem arz ediyor. Türkiye ile Hırvatistan'ın uluslararası alandaki iş birliğinin daha da pekiştirilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Kudüs meselesini de değerlendirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kudüs'e ilişkin sunulan karar tasarının oylamasında özellikle geleceğe yönelik daha bundan sonra neler yapabiliriz, bunları da aramızda değerlendirme fırsatımız oldu. Hırvatistan'ın önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunun inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde tüm ülkelerin İsrail-Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü danışma mekanizması

Cumhurbaşkanı Kitarovic ile Balkanlardaki durumu gözden geçirerek özellikle Bosna Hersek'teki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu kapsamda özellikle Bosna Hersek'in ekonomik ve sosyal kalkınması bağlamında geleceğe yönelik projeler geliştirmek için oluşturulan Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü danışma mekanizmasının ilk zirve toplantısını önümüzdeki ay öncelikle dışişleri bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle, ardından liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ele alıp değerlendireceğiz. Bu diyaloğu da çok çok önemli buluyoruz zira bölge barışı için buna çok büyük önem atfediyoruz."

Erdoğan, "Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık ve bu konuyla ilgili kendileri de Feto terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Görüşmelerinde Suriye ve Irak'ta devam eden süreci değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bölgedeki yabancı terörist savaşçılar ve bölgedeki ideolojik radikalleşme tehditlerine karşı mücadelede Hırvatistan'la işbirliğine hazır olduğumuzu kendilerine vurguladım." diye konuştu.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle gerçekleştirdikleri verimli ve başarılı temasların iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına ve bölgede belli aktivitelerin gelişmesine vesile olacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

"Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık"

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mevkidaşı Kitaroviç gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat gazetecinin "Bosna'da yaşayan Hırvatlarla ilgili düşünceniz, duruşunuz nedir? Bosna Hersek mevzuatında bir değişiklik yapılması gerekiyor mu bu yıl ve daha sonra yapılacak seçimler ışığında?" sorusu üzerine, Bosna Hersek'teki mevcut durumun Dayton Antlaşması ile çerçevesinin çizildiğini anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Şu andaki yapı tamamen Bosna Hersek'in bir yerde kendi iç sorunudur. Tabii şu anda bizim üçlü mekanizma dediğimiz dışişleri bakanlarımızın bir araya gelmesi durumu, ardından liderler olarak bizim bir araya gelişimizle orada böyle bir çalışma yapılıp ne gibi adımlar atılabilir, bunu dışişleri bakanlarımız, ondan sonra liderler bazında görüşüp, bizler de buna yardımcı olmanın gayreti içinde olacağız. Şu anda şöyle olur veya böyle olur gibi bir tespiti yapmak veya böyle bir yaklaşımda bulunmak doğru olmaz diye düşünüyorum."

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin sorulması üzerine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in sürece ilişkin bilgi verdiğine değinerek, "2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da biliyorsunuz. Beşiktaş, Hırvatistan Milli Takımı'nın çok çok önemli bir oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattı. Hırvatistan içinde önemli bir ihracattı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kitarovic, ziyaretin önemini vurgulayarak, Erdoğan ile görüşmesinde Güneydoğu Avrupa'daki durum, göç ve küresel güvenlik tehditleri gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

İki ülkenin sorunu olmadığının altını çizen Kitarovic, buna karşın ilişkileri daha da geliştirmek istediklerine değindi.

"Geçen yılın ilk dokuz ayındaki ticaret hacmimiz sadece 350 milyon avroya ulaştı." diyen Kitarovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir milyar dolarlık hedefinin mümkün olduğunu vurguladı.

Kitarovic, iki ülke arasında turizmde de çok sayıda fırsat olduğunu hatırlatarak, daha fazla Türk turistin Hırvatistan'a gelmesini arzuladığını belirtti.

Hırvatistan'ın İstanbul'da ekonomiyle ilgili bir ofis açma niyetinde olduğunu söyleyen Kitarovic, "Bu ofis Hırvatistan'daki iş adamlarının Türkiye'de, Türkiye ile birlikte iş yapma fırsatını kullanabilmeleri için onlara fırsat verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Birçok Hırvat firması helal sertifikalarına sahip"

Kitarovic, Hırvatistan ve Türkiye arasındaki iş fırsatları hakkında, "Birçok Hırvat firması helal sertifikalarına sahip. Turizm acentelerimiz de Müslümanlara, onların adet ve geleneklerine saygı göstermek açısından çok dikkatli davranıyorlar." ifadesini kullandı.

Hırvatistan olarak Bosna-Hersek'te reform süreçlerinin ilerletilmesinin ve ülkenin AB'ye doğru ilerlemesinin çok önemli olduğunun altını çizen Kitarovic, Bosna-Hersek'in daha istikrarlı bir ülke haline gelmesi için her türlü katkıyı vereceklerini söyledi.

"Hırvatistan, Türkiye'ye milyonlarca göçmene sunduğu imkanlardan dolayı minnettardır." diyen Kitarovic, Avrupa'ya göçmen akının Hırvatistan üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna değinerek, "Umuyorum ki Türkiye'ye bir daha geldiğimde mülteci merkezlerinden bir tanesini gezme fırsatım olacak. Türkiye göçmenlere sadece çatışmasız bir ortam sunmakla kalmıyor aynı zamanda gelişmeleri için eğitim ve sağlık olanakları da sağlıyorsunuz." dedi.

Türkiye'ye, AB'ye giriş sürecinde haksızlık yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soruya ise Kitarovic, "Müzakere sürecinin ne kadar zor olduğunu ve bazen adil davranılmadığını hissettirebilecek taleplerle karşı karşıya kaldığınızı düşünebilirsiniz." değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye'nin AB yolunda tutulması Birlik açısından hayırlıdır." diye konuştu.

Erdoğan'dan Vida yorumu: Önemli bir ithalattı
SPOR
Erdoğan'dan Vida yorumu: Önemli bir ithalattı

Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum
OYNAT00:43
Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum
Hırvat mevkidaşı Kitarovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'dan bahsetti. "Sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık." diyen Erdoğan, "Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır." ifadelerini kullandı.
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