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Gündem Üniversite öğrencileri İBB önünde zammı protesto etti
İSTANBUL

Üniversite öğrencileri İBB önünde zammı protesto etti

İstanbul'da dün toplu ulaşıma bu yıl üçüncü kez zam yapıldı. Yüzde 40 yapılan zamla birlikte aylık öğrenci 78 liradan, 109 liraya yükseldi. İstanbulluları isyan ettiren zam kararı sonrası bir grup öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Üniversite öğrencileri İBB önünde zammı protesto etti
İBB önünde zammı protesto ettiler.

Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısında toplanan bir grup toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti. Kendilerini "Gençlik Örgütleri" olarak tanımlayan grup "Ulaşım haktır satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açarak, basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Ulaş Uslu,

  • "Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat yetkililer tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan basın açıklamasını ardından grup İBB binası önünden ayrıldı. Protesto boyunca polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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