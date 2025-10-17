Üniversite öğrencilerine yaz okullarıyla erken mezuniyet şansı

"Bunlardan bir tanesi önümüzdeki yıllarda birkaç sezon içerisinde bütün üniversitelerimizde staj ve uygulamalı eğitim konusunda yeni adımlar atıyoruz. 2 sene önce meslek yüksek okullarına yönelik başlattığımız reform ıslahat çalışmalarının yeni aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Artık staj kadar iş yerinde mesleki eğitime uygulamalı eğitime geçiyoruz. Bütün üniversitelerimizden artık bilhassa uygulamalı eğitim barındıran mesleki programlar başta olmak üzere ön lisans ve lisans programlarında bu düzenlemeleri hayata geçirmelerini bekliyoruz. Artık sadece 20 günden ibaret olan staj veya uygulamaların artık en az bir sömestir, bazı programlarda ise 2 sömestr kadar çıkmasını planlıyor ve bunu hayata geçiriyoruz. Üniversite yönetimlerimizden de artık uygulama ihtiva eden meslek programları, 2 yıllık meslek programları ve 4 yıllık programlarda en az 1 sömestir, veya 2 sömestri artık öğrencinin iş yerinde uygulamaya yönelmesini bekliyoruz. Sadece dershanelerde teorik derslerde değil ama aynı zamanda okuduğu programın uygulamalarını iş yerinde yapacak şekilde bir planlamanın artık vakti gelmiştir. Üniversitelerimizden bu hususta gerekli adımları atmalarını beklediğimizi ifade etmek isterim. Dolayısıyla YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konuların başında iş yerinde mesleki eğitim ve uygulamalı eğitim olacaktır. Bunun altını çizmek isterim. üniversitelerimiz bu konuda üzerine düşeni mutlaka yapmak zorunda. Artık üniversiteler sadece mezunlar değil aynı zamanda ülkenin istihdamına hızla katabileceği istihdama sevk edebileceği mezunları düşünmek zorundadır. Mezunlarını istihdamını veya iş bulmasını hesaba katmayan üniversitelerin önümüzdeki dönemde ne ulusal ne de uluslararası rekabette ileri gidebileceğini düşünmüyoruz."