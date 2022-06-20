Üniversite sınavının ardında büyük emek var

Milyonlarca adayın iyi bir gelecek için ter döktüğü YKS, ÖSYM’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği 60 sınavdan sadece biri. Gerisinde on binlerce personelin büyük emeği de yatan bu sınavların ardındaki emek oldukça büyük. ÖSYM’nin 2021 verilerine göre, toplam 60 sınavda 1 milyon 139 bin 120 kişi görev aldı. Sınav evrakının basımının yapıldığı matbaa alanından, sınav merkezlerine gönderilmesi için bin 787 şehirlerarası nakil aracı, sınav günü şehir içi sınav evrakı dağıtımında ise 15 bin 945 araç kullanıldı. Araçların yol durumları anlık olarak merkezden takip edildi. 2021’de yapılan sınavlarda 8 milyon 737 bin 674 soru kitapçığı, 8 milyon 734 bin 866 cevap kağıdı, 31 bin 194 bina tutanağı ve 587 bin 4440 salon tutanağı değerlendirildi. Yapılan sınavlarda, her binanın girişinde ve bina sınav sorumlu odasında birer görüntü kaydedici kamera olmak üzere sınav salonları dahil 381 bin 594 kamera uygulaması gerçekleştirildi. Geçen yıl 15 bin 448 binada, 265 bin 320 salonda, 4 milyon 741 bin 134 kişilik kapasite ile sınavlar gerçekleştirildi.

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2021 yılı sınav döneminde, üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınarak soru kitapçıklarının basımı ve sınav evrakının sınav yapılacak salonlara gidecek şekilde paketlenmesi, dış dünya ile tamamen izole edilmiş bir ortamda gerçekleştirildi. Sınavlarda bin 169 görevli, 316 gün, e-sınavlarda 76 görevli 53 gün olmak üzere bin 245 personel kapalı dönemde hizmet verdi. Bin 811 akademik personel soru hazırlama ve denetlemede görev aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 33 bin 171 soru yazıldı, 85 bin 806 denetim gerçekleştirildi, yazılan sorulardan 11 bin 355’i sınavlarda yer aldı.