Üniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK Başkanı Özvar’dan merak edilen soruya cevap

"Birkaç seneden beri bu saha üzerinde çalışıyoruz. Yapay zeka üzerine çalışan bir komisyonumuz var. Bu o kadar ciddi bir mesele ki sonuçları üzerine çalışan arkadaşlarımız var. Mesela yapay zeka kullanarak sınav, araştırma yapan, makale yazan, ödev hazırlayan öğrenci, akademisyen veya idari personelle alakalı, bu işin etiğini, hukukunu ve tekniğini Türkiye’de bizim kurmamız gerekiyor. 'Yapay zeka yükseköğretime nasıl tesir eder?', 'Türkiye’nin kendine mahsus bir yapay zeka modeli olabilir mi?', bunlar üzerinde tartışmalar Yükseköğretim Kurulu'nda devam ediyor. Bu, fevkalade önemli bir konu. Hatta bir yapay zeka üniversitesi kurulabilir mi, kendi aramızda böyle soruları tartışıyoruz"