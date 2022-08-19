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EĞİTİM

Üniversite söz verdi mescit yapılacak: İnançlara saygılıyız

Kadir Has Üniversitesi’nde öğrenciler, mescit yapılması için verdikleri mücadelenin karşılığını alıyor. Öğrenciler, üniversitede mescit olmadığı için yıllardır çevredeki camilere gidiyor ve bazen derslere yetişmekte zorluk çekiyordu. Üniversite yönetimi mescidin 2022-23 akademik yılında hizmete gireceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite söz verdi mescit yapılacak: İnançlara saygılıyız
Arşiv.

Kadir Has Üniversitesi’nde öğrenciler, mescit konusunda verdikleri mücadelenin karşılığını almak için gün sayıyor... Öğrenciler, merkez kampüs içerisinde mescit olmaması sebebiyle sıkıntı yaşıyordu. Üniversite yönetiminden mescit temin edilmesine ilişkin talepte bulunan öğrenciler, mekân bakımından doluluk oranına ulaşıldığı yönünde yanıt aldıklarını ifade etti.

ÇEVREDEKİ CAMİLER

  • Kadir Has Üniversitesi Mescit Hareketi öncülüğünde mescit için mücadele veren öğrenciler, namaz kılmak için okul çevresindeki camilere gitmek zorunda kalıyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan öğrencilerden biri, "Namaz kılmak en az 10 dakika sürüyor, geri dönüşü de katarsak eşittir en az 20-30 dakika. Bu yüzden kısa ders aralarımızda koşarak okulun yakınlarındaki camiye gidiyor, abdest alıp namaz kıldıktan sonra koşarak bir sonraki derse yetişmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesi için üniversite yönetimine ve CİMER'e talepte bulundu.

İNANÇLARA SAYGILIYIZ

Mescit konusunda karlılık karşısında üniversite yönetimi çark etti, açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Tüm mensuplarımızın inançlarına azami derecede saygı göstermek, kurumumuzun prensiplerinden biridir. Kadir Has Üniversitesi'nde öğrencilerin ve çalışanların kullanımına sunulmak üzere bir mescit yapılması çalışmaları sürmektedir. Mescit, 2022-23 akademik yılında kullanılmaya başlanacaktır.

YARARLANABİLECEKLER

  • Öğrencilerimizin ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için, üniversite kampüsümüzün hemen yanında, giriş kapımıza 10 metre mesafede bulunan Haraççı Karamehmet Camii’ne de her türlü yardımı uzun süredir sunmaktayız. Öğrencilerimiz hem kampüsümüzdeki mescitten hem de kampüsün yanındaki camiden günün her saati yararlanabilecektir.”
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