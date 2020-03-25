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EĞİTİM

Üniversite ve okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ortak düzenledikleri basın açıklamasında üniversiteler tatil olacak mı, okullar tatil mi sorularının cevaplarını verdi. Okullardaki durum Ziya Selçuk tarafından net bir şekilde açıklanırken üniversite öğrencilerinin merakı ise okullar gibi üniversiteler de aynı tarihte tatil olacak mı oldu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası eğitim ve öğretim döneminde devam eden evden eğitim sistemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ülkemizde alınan koronavirüsü önemleri kapsamında okulların açılacağı tarihe ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, okullardaki uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

30 Nisan'a kadar evden eğitim

Bilim Kurulun önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu. 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitim devam etmesi konusunda karar söz konusu. Daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılaşacağız. Sınav vesaire hususlar gibi zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme durumumuz söz konusu olacak. Anne ve babalarımızın çocuklarımızın sağlığı konusunda dikkatli olduğunun farkındayım. Ruhsal sağlık da çok önemli. Televizyon yayınlarında bunu dikkate alan çalışmalarımız artacak.


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