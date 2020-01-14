Üniversiteli genç kız metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul Pendik’te üniversite öğrencisi genç kızın otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

"ÇOCUĞUM GİTTİ BENİM DE HAYALİM BİTTİ"

Kızına çarpan sürücünün ceza alması için her türlü hukuk mücadelesini vereceğin belirten acılı baba Nevzat Kılınç, “Ben inşaatçı olarak çalışıyordum, kızıma 20 sene elimle tırnağımla çalışarak baktım. Bu adam çıkmaz sokakta bu hızla nereye gidiyor. Ben adalet istiyorum, adalete güveniyorum. İnşallah çocuğumun kanı yerde kalmaz. İnşallah başkalarının canı yanmasın. Okulu bitmek üzereydi iki senesi kalmıştı. Çocuğum gitti, benim de hayalim gitti” dedi.

Genç kızın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza kamerada

Genç kızın hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında yürüyen genç kıza araç çarpıyor ve genç kız yerde metrelerce sürükleniyor. Çevredekiler ve araçtakiler kızın yanına geliyor.