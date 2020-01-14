Gündem Üniversiteli genç kız metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti
İSTANBUL

Üniversiteli genç kız metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti

Hukuk fakültesinde okuyan Sümeyye Kılınç, yol kenarında yürüdüğü sırada iddiaya göre hızla seyir halinde olan bir aracın kendisine çarpmasıyla savruldu. Metrelerce yerde sürüklenen Kılınç ağır yaralandı. Yaralı genç kıza olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Sümeyye'nin sürüklenme anı
Sümeyye'nin sürüklenme anı

İstanbul Pendik’te üniversite öğrencisi genç kızın otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

"ÇOCUĞUM GİTTİ BENİM DE HAYALİM BİTTİ"

Kızına çarpan sürücünün ceza alması için her türlü hukuk mücadelesini vereceğin belirten acılı baba Nevzat Kılınç, “Ben inşaatçı olarak çalışıyordum, kızıma 20 sene elimle tırnağımla çalışarak baktım. Bu adam çıkmaz sokakta bu hızla nereye gidiyor. Ben adalet istiyorum, adalete güveniyorum. İnşallah çocuğumun kanı yerde kalmaz. İnşallah başkalarının canı yanmasın. Okulu bitmek üzereydi iki senesi kalmıştı. Çocuğum gitti, benim de hayalim gitti” dedi.

Genç kızın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza kamerada

Genç kızın hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında yürüyen genç kıza araç çarpıyor ve genç kız yerde metrelerce sürükleniyor. Çevredekiler ve araçtakiler kızın yanına geliyor.

Sümeyye Kılınç
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