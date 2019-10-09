Gündem Unkapanı Köprüsü alt geçidi çürümeye terk edildi, tehlike saçıyor
İSTANBUL

Unkapanı Köprüsü alt geçidi çürümeye terk edildi, tehlike saçıyor

Unkapanı Köprüsü alt geçidi çürümeye terk edildi, tehlike saçıyor

Üzerinden her gün binlerce aracın ve vatandaşın geçtiği Unkapanı Köprüsü alt geçidi, adeta çürümeye terk edildi. Geçidi beton kısımlarının bazı yerleri döküldüğü görülürken, kolonların içinde bulunan demirleri de çürüyen alt geçit tehlike saçıyor.

Haber Merkezi IHA
Unkpanı Köprüsü tehlike saçıyor.
Unkpanı Köprüsü tehlike saçıyor.

İstanbul’da her gün binlerce aracın ve vatandaşların yükünü taşıyan Unkapanı köprüsü alt geçidinin içler acısı hali, çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Alt geçidin beton kısımlarının koptuğu ve demirlerinin çürüdüğü gözüküyor.

  • Vatandaşlar alt geçidin her an yıkılabileceğini ifade ederek yetkililerin bir an önce tadilat yapmaları gerektiğini belirttiler.

Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor
FOTOĞRAF 12
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İstanbul’da her gün binlerce aracın ve vatandaşların yükünü taşıyan Unkapanı köprüsü alt geçidinin içler acısı hali, çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.
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Alt geçidin beton kısımlarının koptuğu ve demirlerinin çürüdüğü gözüküyor.
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Vatandaşlar alt geçidin her an yıkılabileceğini ifade ederek yetkililerin bir an önce tadilat yapmaları gerektiğini belirttiler.
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3 metre 70 cm yüksekliğine sahip olan köprüye onlarca kez araç çarptı.
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Çarpmanın sonucu ise köprünün betonları koparak düştü. Düşen kısımlarına onarım yapılmayıp öylece bırakıldı.
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Demirlerin büyük bir kısmı dışarı çıkmış bir şekilde gözüken alt geçit tehlike saçıyor.
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18 Ağustosta yaşanan sel felaketinde ise alt geçidin su dolması ile Cici Baba lakaplı Sezai Güdek (59) hayatını kaybetmişti.
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Demirleri çürüdüğünü ve beton kısımlarının darbe aldığını ifade eden Mehmet Çelik, “ Hem insan sağlığı için hem de altından geçen araçlar için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Geçen sel olduğunda bu köprünün altında bir kişi öldüğünü biliyorum. Büyük bir tehlike yetkililer görmüyor mu? Köprü her an yıkılabilir. Köprünün üzerinden bir çok araç geçiyor bunların yükü de oldukça fazladır. Kötü bir şey olabilir kolonları hep patlamış zaten, yetkililerin çözüm bulması gerekiyor” şeklinde ifade kullandı.
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Unkapanı alt geçidinin vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu ifade eden Engin Ekmenoğlu, “Uzun zamandır bu köprüyü böyle görüyorum ancak ilgilenen kimse yok. Görünüşünden de anlaşılacağı üzere yıkılacak gibi duruyor. Yetkililerin bu konu ile ilgilenip bir an önce çözüm bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben 5-6 yıldır bu güzergahtan geçerken köprünün durumunu hep bu şekilde görüyordum” diye konuştu.
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Köprünün yetkiler tarafından onarılması gerektiğini ifade eden Mehmet Özlenoğlu, “ Gördüğünüz tam bir harabedir. Bu manzara İstanbul’a yakışmıyor. Ben yıllardır bu köprünün atından geçiyorum hep böyle bakımsız olduğunu görüyorum. Köprünün yüksekliği fazla olmadığı için bazen kamyonlar çarpıyor. Ben bir otobüsün çarptığını görmüştüm bir keresinde” diye söyledi.
Title
(Özel) Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor
Title
(Özel) Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor
Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor
Üzerinden her gün binlerce aracın ve vatandaşın geçtiği Unkapanı Köprüsü alt geçidi, adeta çürümeye terk edildi. Geçidi beton kısımlarının bazı yerleri döküldüğü görülürken, kolonların içinde bulunan demirleri de çürüyen alt geçit tehlike saçıyor.


Onlarca kez araba çarptı

  • 3 metre 70 cm yüksekliğine sahip olan köprüye onlarca kez araç çarptı. Çarpmanın sonucu ise köprünün betonları koparak düştü. Düşen kısımlarına onarım yapılmayıp öylece bırakıldı.

Demirlerin büyük bir kısmı dışarı çıkmış bir şekilde gözüken alt geçit tehlike saçıyor. 18 Ağustosta yaşanan sel felaketinde ise alt geçidin su dolması ile "Cici Baba" lakaplı Sezai Güdek (59) hayatını kaybetmişti.

İHA
İstanbul’da her gün binlerce aracın ve vatandaşların yükünü taşıyan Unkapanı köprüsü alt geçidinin içler acısı hali, çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

“Köprü her an yıkılabilir”

Demirleri çürüdüğünü ve beton kısımlarının darbe aldığını ifade eden Mehmet Çelik, “ Hem insan sağlığı için hem de altından geçen araçlar için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Geçen sel olduğunda bu köprünün altında bir kişi öldüğünü biliyorum. Büyük bir tehlike yetkililer görmüyor mu? Köprü her an yıkılabilir. Köprünün üzerinden bir çok araç geçiyor bunların yükü de oldukça fazladır. Kötü bir şey olabilir kolonları hep patlamış zaten, yetkililerin çözüm bulması gerekiyor” şeklinde ifade kullandı.

İHA
Alt geçidin beton kısımlarının koptuğu ve demirlerinin çürüdüğü gözüküyor.

“Yıkılacak gibi duruyor”

Unkapanı alt geçidinin vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu ifade eden Engin Ekmenoğlu, “Uzun zamandır bu köprüyü böyle görüyorum ancak ilgilenen kimse yok. Görünüşünden de anlaşılacağı üzere yıkılacak gibi duruyor. Yetkililerin bu konu ile ilgilenip bir an önce çözüm bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben 5-6 yıldır bu güzergahtan geçerken köprünün durumunu hep bu şekilde görüyordum” diye konuştu.

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Unkapanı'nda sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti

“Gördüğünüz tam bir harabedir”

Köprünün yetkiler tarafından onarılması gerektiğini ifade eden Mehmet Özlenoğlu, “ Gördüğünüz tam bir harabedir. Bu manzara İstanbul’a yakışmıyor. Ben yıllardır bu köprünün atından geçiyorum hep böyle bakımsız olduğunu görüyorum. Köprünün yüksekliği fazla olmadığı için bazen kamyonlar çarpıyor. Ben bir otobüsün çarptığını görmüştüm bir keresinde” diye söyledi.

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