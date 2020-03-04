Ünlü deprem uzmanı Ahmet Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir     

Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 22 Ocak'ta meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde olan depremin ardından binlerce artçı sarsıntı ile beşik gibi sallanan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerinden biri olan kırsal Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ercan, bölgede kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını söyledi.

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Ahmet Ercan, Kırkağaç'ta depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, burada depremzedelerle de görüştü. Karakurt'un eski belediye başkanları Vacit Uyar ile Necdi Özkan'ın evlerinin de aralarında bulunduğu hasarlı evleri de gezen Prof. Dr. Ercan, Ercan, Vacit Uyar'ın evinde göçükler olduğunu gözlemlediğini, kolonların hasarlı olduğunu ve duvarlarda derin kırıkları oluştuğunu söyleyerek, evin ağır hasarlı olduğunu kaydetti.

Ahmet Ercan, Kırkağaç'ta depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin bölgede büyük deprem beklenip, beklenmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "4 ,4.5 ,5.0 gibi depremler olabilir" diye yanıt verdi.