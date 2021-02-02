Gündem Ünlü markaya ait çay paketinden hayvan gübresi çıktı
ADİYAMAN

Ünlü markaya ait çay paketinden hayvan gübresi çıktı

Adıyaman’da 4 paket çay alan bir kişi paketleri açtığında hayatının şokunu yaşadı. Paketlerin içinden çay yerine hayvan gübresi ve torf toprağı çıktı.

Haber Merkezi İHA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.

Adıyaman merkezde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adıyamanlı vatandaş Uğur Ay, seyyar satıcıdan 900 gramlık 4 paket dökme çay aldı. Ünlü bir çay markasına benzer isimle paketlenen dökme çayın piyasa fiyatı 120 TL iken, Uğur Ay paketin tanesini 50 TL’ye aldı.

DHA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.
  • Uygun fiyata aldığı çayı eve götüren ve paketi açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi görünce gözlerine inanamadı. İlk açtığı paketten sonra ikinci pakette de aynı görüntü ile karşılaşınca durumu polise bildirdi.

DHA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.

Çay ocağı görünümlü işyerinde kumar oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
GÜNDEM
Çay ocağı görünümlü işyerinde kumar oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çay paketlerinden numune aldı

Paketlere hayvan pisliği ve torf toprağı karışımın doldurulduğu ve dökme ‘çay’ diye satıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.

DHA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.
  • Uğur Ay, kendisinin düştüğü duruma başkalarının da düşmemesi için seyyar satıcılardan bu tür gıda ürünlerinin alınmaması gerektiğini belirterek, “Akşam evime giderken çay satıldığını gördüm. Fiyatı uygun olduğu için 4 paket aldım. Eve gidip paketi açtığımızda paketten hayvan gübresi çıktı. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Vatandaşlar dikkat etsinler. Dışarıdan böyle şeyler almak yerine belirli yerlerden alırlarsa, benim gibi mağdur olmazlar” diye konuştu.

Seyyar Çaybucks: Kahve zincirlerine meydan okuyorlar
HAYAT
Seyyar Çaybucks: Kahve zincirlerine meydan okuyorlar
Abone Ol Google News
Adan Zye Clubhouse

A'dan Z'ye Clubhouse

​Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm ayrıntılar.
Mesut Özil yedekler arasında

Mesut Özil
yedekler arasında

​Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu.
Gizli Haçlı Seferi

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

​1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak.

Fay Yasası'nda sona gelindi: İzmir'de açıklanacak.
İçinde etten başka her şey var

İçinde etten başka her şey var

Vatandaşlar, işletmelerin gramaj oyununa karşı uyarıldı.

7 milyon vatandaş başvurdu

7 milyon vatandaş başvurdu

Bakan Elvan açıkladı: ​110 milyar lira borç yapılandırıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.