Ünlü oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi

HERKESTEN DUA BEKLİYORUM <br><br> Eşi Burak Aykaç cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde, olmadı. O da çok hevesliydi, bende öyle, olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum dedi.