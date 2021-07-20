Gündem Ünlü oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
İSTANBUL

Ünlü oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi

Nişantaşı'nda iki aracın üstüne ağaç devrildi. Devrilen ağaç oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinde de hasar oluştu.

Haber Merkezi DHA
Ünlü oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
olay yeri

Olay saat 14:30 sıralarında yaşandı. Şişli Nişantaşı Şakayık Sokak'ta park halinde bulunan iki aracın üstüne ağaç devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı araçların üstünden kaldırdı. Devrilen ağaç, oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinde hasar oluşturdu.

Tolga Sala
Tolga Sala

"DEPREM OLDU BİNA ÜSTÜME ÇÖKTÜ ZANNETTİM"

Üstüne ağaç devrilen diğer aracın içinde bulunan sürücüsü Hakkı Eskimiş, "Müşterileri bırakmıştım restoranda yemek yiyorlar. Ben aracın içinde oturuyordum bir anda deprem oldu bina üstüme çöktü zannettim, şok oldum. Allah'a şükür bir şey yok, cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.

Antalya’da feci kaza: Baba öldü anne ve 2 çocuğu yaralandı
GÜNDEM
Antalya’da feci kaza: Baba öldü anne ve 2 çocuğu yaralandı

Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı: Küçük kızı yoğun bakımda
FOTOĞRAF 12
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Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç önceki gün 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıktı. Muharrem Aykaç'ın kullandığı otomobil Divriği'de takla atarak kaza yaptı.
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Kazada, 32 yaşındaki Yeliz Aykaç hayatını kaybederken, kızı Beliz Aykaç ise ağır yaralandı. Ailenin diğer üyeleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza sonra 2 yaşındaki Beliz Aykaç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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Yeliz Aykaç için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Yeliz Aykaç tabutuna duvağı konuldu. Eşi Burak Aykaç annesi Arife Kılıç, babası Muzaffer Kılıç, kayınpederi Muharrem Aykaç ve kayınvalidesi Seher Aykaç taziyeleri kabul etti.
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Anne Arife Kılıç güçlükle ayakta dururken, kızının tabutuna sarılarak ağladı. Eşi Burak Aykaç ise tabutun başında bekledi. Baba Kılıç ise cenaze boyunca gözyaşı döktü.
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HERKESTEN DUA BEKLİYORUM <br><br> Eşi Burak Aykaç cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde, olmadı. O da çok hevesliydi, bende öyle, olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum dedi.
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Törene katılan Erdal Erzincan, İkisi de dünya tatlısı, dünya iyisi, ben bu kadar paylaşımcı birliktelik görmedim. Böyle bir köz kimsenin başına, yüreğine düşmesin. Maalesef böyle bir acıyla baş başa kaldık diye konuştu.
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Cenaze namazı öncesi Yeliz Aykaç'ın tabutu başında saz çalarak deyişler okundu. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeliz Aykaç Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
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EŞİ VE KIZIYLA TÜRKÜLER SÖYLEDİ <br><br> Aykaç'ın kısa zaman önce müzisyen eşi ile birlikte söylediği şarkılarda bulunuyor. Yeliz Aykaç'ın eşinin piyano çaldığı bir videoda Aşık Mahzuni Şerif'in Mamudo Kurban türküsünü söylediği görülüyor. Bir başka videoda ise yine eşi Burak Aykaç piyano çalarken, 2 buçuk yaşındaki kızları Beliz Aykaç ile birlikte şarkı söylüyor.
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Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı; Küçük kızı yoğun bakımda
Title
Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı; Küçük kızı yoğun bakımda
Title
Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı; Küçük kızı yoğun bakımda
Title
Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı; Küçük kızı yoğun bakımda
Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı: Küçük kızı yoğun bakımda
Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türk Halk müziği sanatçıları Erdal Erzincan ve Tolga Sağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. 2 yaşındaki kızı Beliz Aykaç ise ağır yaralandı, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.


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