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ANTALYA

Ünlü profesörden ısıran caretta carettaler için 'elle beslemeyin' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaz aylarında sık sık yaşanan deniz kaplumbağası ısırma vakaları karşısında vatandaşları uyararak, “Kıyımızın bazı bölgelerinde deniz kaplumbağasını insanlar elle beslemeye çalışıyor. Bunu yapmasınlar. Bunu yaptığınız zaman hayvanın doğal beslenme döngüsünü saptırıyorlar. Hazır yiyeceğe gelirse bir süre sonra vermediğiniz zaman istemek için tepki gösterecektir” sözlerine yer verdi.

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Haber Merkezi İHA
Ünlü profesörden ısıran caretta carettaler için elle beslemeyin uyarısı
Caretta caretta

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz kaplumbağaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Caretta carettaların denizden çıkarak karaya yuvalama döneminin başladığına dikkat çeken Gökoğlu, “Bu dönem haziran sonuna kadar devam edecek. Bu dönemde kıyı kesimlerde karartmaya gidilmesi gerekir. Özellikle akşam çıkış dönemlerinde insan yoğunluğunun sahillerde azalması gerekir. Vatandaşlarımız akşam saatlerinde burada gezmemesi lazım. Otellerin ışıklarını mümkün olduğunca kapatması gerekir. Kıyıda caretta caretta gören kişiler asla müdahale etmesin. O çıkacak, kumu kazacak ve uygun bir bölgede yumurtlama işlemini gerçekleştirecektir” dedi.

Mehmet Gökoğlu
Mehmet Gökoğlu

"Popülasyon iyi ve dinamik durumda"

Deniz kaplumbağalarının en çok yumurta bıraktığı alanların Antalya sahilleri olduğunu belirten Gökoğlu, “Popülasyon iyi ve dinamik durumda. Önceki sayılar nedir bilmiyoruz. Bazı carettalar gezici, gezerler. Carettaların özelliği mutlaka doğdukları kumsala gelip ileri dönemde burada yumurta bırakıyor. 30 yıl cinsel olgunluğa ulaşma süresi var. İnsandan daha da uzun süre yaşayabiliyorlar” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsin”

Yaz aylarında zaman zaman yaşanan ısırma olaylarına da değinen Gökoğlu, “Bu tür vakalar daha çok insanların müdahale ettiği yerde karşımıza çıkıyor. Dalyan bölgesinde, bizim kıyımızın bazı bölgelerinde deniz kaplumbağasını insanlar elle beslemeye çalışıyor. Bunu yapmasınlar. Bunu yaptığınız zaman hayvanın doğal beslenme döngüsünü saptırıyorlar. İnsanın verdiği hazır yiyeceğe gelirse bir süre sonra vermediğiniz zaman istemek için tepki gösterecektir. Vakalar genel olarak akşam saatlerinde yaşanıyor. Akşam saatlerinde denizlerde bir bulanıklık oluyor ve hayvanlar insanı o bulanıkta seçemiyor. Bu zamanda beyaz tenlileri özellikle ısırma vakaları oluyor. Bu öldürücü değil, kimse korkmasın. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsin” açıklamasına yer verdi.

Özellikle Belek kumsallarında karaya daha çok deniz kaplumbağası çıktığını belirten Gökoğlu, “Çıralı’da bu vaka yok. Daha çok bulanma olan yerlerde oluyor. Sıkma şeklinde ısırır. Farkına vardığı zaman bırakıp kaçıyor” dedi.

Uzmanlar uyardı: Kesinlikle dokunmayın gördüğünüzde uzaklaşın
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Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'i ve Ege Denizi'ni aşarak Marmara'ya giriş yapan Pusula Denizanaları Tekirdağ kıyılarında görülmeye devam ediyor.<br>
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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, \"Özellikle yaz aylarında denize girildiği takdirde, karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte. Eğer dokunulursa şiddetli ağrılara, bazen de şiddetli yaralara neden olduğu kayıtlara geçmiştir\" dedi.<br><br>Anavatanı Atlantik, Akdeniz ve Ege olan 'Pusula Denizanası' Marmara kıyılarında görülmeye devam ederek vatandaşları tedirgin ediyor. Denizanalarının deniz sıcaklığı değişimine bağlı olarak üreme imkânı bulduğunu ifade eden uzmanlar, denizanalarının ömürlerinin ortalama olarak bir yıl olduğunu ve ölmeye yakın olduklarında su yüzeyine çıkarak kıyı kesimlere geldiğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar, vatandaşlara pusula denizanalarına kesinlikle dokunulmaması gerektiğine yönelik uyarılarda bulundu.<br>
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\"Karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte\"<br><br>Pusula Denizanasının sahip olduğu dokunaçlarında zehir bulunduğunu ifade eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, “Evet yine bir denizanası vakası. Tabii şu anda görünen bu denizanası, 'Pusula Denizanası' dediğimiz bir denizanası. Melek işini bilir hocamız ve diğer bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda, Marmara'da bu sınıfa ait 8 tane denizanası biliniyor. Bu onlardan bir tanesi. Zehirli mi? Evet, zehirleri var tenteküllerinde bulunan özel hücreler avlarını yakalamakta zehirlerini kullanıyor. Biz bu konuda özellikle yaz aylarında denize girildiği takdirde, karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte. Eğer dokunulursa şiddetli ağrılara, bazen de şiddetli yaralara neden olduğu kayıtlara geçmiştir. Tabii alg patlamaları, müsilaj, denizanalarının çoğalması bize ekolojik bozulmayı işaret ediyor. Bir tarafta da bu var. Kıyı kesimlerini çok kullanmamız, küresel iklim değişikliği ve aşırı avlanmayı aslında burada ön plana çıkarmak lazım. Çünkü rekabette olduğu balıkların azalmasıyla denizanalarının arttığını biliyoruz. Dikkat etmemiz gerekir\" dedi.
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Göç için farklı yollar izliyorlar<br><br>Denizanalarının farklı göç yollarından denizleri aştığını ifade eden Şirin, denizanalarının gemilerin özel su havuzlarında taşındığı görüşüne de açıklık getirdi.
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Şirin, “Bu konuda aslında birkaç görüş var. Ama asıl mesele su sıcaklıkları meselesi. 4 ila 28 derece arasındaki su sıcaklıklarını tercih eden bir tür. Atlantik, Akdeniz, Kuzey Denizleri, Afrika'nın kıyı kesimlerini tercih eden bir tür. Dolayısıyla halihazırda Akdeniz'de yayılışı olan bir türün Ege ve Marmara'ya geçişi çok zor değil, su sıcaklıklarının artmasına paralel olarak. Bununla birlikte invazif dediğimiz bu bazı türlerde bu şekilde taşınabiliyor. Ama bu konuda net bir görüş söylemek mümkün olmaz. Su sıcaklıklarına bağlı olarak; kendileri yüzerek zamanla yayılışlarını genişletebilir\" ifadelerini kullandı.<br>
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Ömürleri bir yıl sürüyorü<br><br>Denizanalarının ortalama bir yıllık bir ömre sahip olduğunu ve haziran ayı ile ağustos ayı arasında görülmeye devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Deniz Şirin, “Bir yıllık bir yaşam ömürleri var. Burada Haziran ve Ağustos onların su kenarlarına, su üst kısımlarına çıktığı dönem. Bu noktadan sonra ölecekler zaten. Kıyıya yanaşarak ölme davranışı sergiliyorlar. Dolayısıyla da zaman zaman tek tük te olsa Haziran ve Ağustos ayları içinde bunları görmeye devam ederiz\" şeklinde konuştu.
Uzmanlar uyardı: Kesinlikle dokunmayın gördüğünüzde uzaklaşın
Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'i ve Ege Denizi'ni aşarak Marmara'ya giriş yapan Pusula denizanaları, Tekirdağ kıyılarında görülmeye devam ediyor.


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