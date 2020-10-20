Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadının aklı sağlığı yerinde olmadığı için ceza verilmedi

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Semiha Müge A. ile şikayetçi Çiğdem Ö. katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Mahkemeye, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin raporun ulaştığı belirtildi. Bunun üzerine sanık Semiha Müge A.'nın avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Müştekinin avukatları ise raporu kabul etmediklerini belirterek yeniden rapor aldırılmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

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MAHKEME AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE CEZA VERMEDİ

Yeniden rapor aldırılmasını talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında dava açılmışsa da akıl hastası olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına da karar verildi.

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İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, sanık Semiha Müge A. ile radyo programcısı Cem Aslan arasında bir takım anlaşmazlıkların olduğu, hatta birinin yüzüne kezzap atması nedeniyle tutuklandığı anlatıldı. Olay tarihi olan 9 Temmuz 2010 ise sanığın Cem Aslan'ın arkadaşlarının çalıştığı işyerinin önüne geldiği ve Çiğdem Ö.'yü de o işyerinde çalıştığını sandığı için arkasından yaklaşarak bıçaklayıp yaraladı.

Müşteki Çiğdem Ö'nün kendini yoldan geçen bir aracın önüne atarak kurtardığı, araçtan inen kişilerin müştekiye yardım ettiği belirtildi. Savcılık Arcan hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istenmişti. Sanık Semiha Müge A., Beyoğlu'nda 3 Ekim 2016 tarihinde Cem Aslan'a bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti. Cem Aslan olayla ilgili 2018 yılında mahkemede verdiği ifadesinde, "Kendisini benimle evli zannedip çevremdeki kadın arkadaşlara da bu sebeple zarar vermişti. İkisini bıçaklamış birine de kezzap atmıştı" ifadelerini kullanmıştı.