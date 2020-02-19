Gündem Ürdünlü çocuğa tokat atan vicdansız pişmanmış
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Ürdünlü çocuğa tokat atan vicdansız pişmanmış

Mersin’de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla yargılanan sanık Nadir K, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanırken bir önceki duruşmada tahliye olan sanık, "Çocuğa yaptığım hareketten dolayı çok pişmanım, diğer suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
5 yaşındaki çocuğun darp edildiği görüntüler tepki toplamıştı.
5 yaşındaki çocuğun darp edildiği görüntüler tepki toplamıştı.

Mezitli ilçesinde bir sitede çıkan tartışmada 5 yaşındaki çocuğa vicdansızca defalarca tokat attığı görüntüleri infial yaratan 3 kez hakim karşısına çıktı. 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Nadir K., Ürdünlü aile, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanığın tanıkları, çocuğa tokat anını görmediklerini ancak o olaydan sonra sanığın başka bir şey yapmadığını iddia ettiler.

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Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışmadan sonra Nadir Kızılbulut adlı bir kişi, Ürdün vatandaşı Suriyeli küçük çocuğu tokatlayıp çocuğun annesine hakaret etti.

İHA

"Sizi yaşatmayacağım" diye tehdit etmiş

  • Tokat atılan çocuğun ablası Haneen Al Khaldi olay günü kız kardeşini aşağı yolladığını belirterek, "Bende pencereden görüntü çekiyordum. Kardeşimle sanığın eşi tartışıyordu. Bir süre sonra sanık gelerek hiçbir şey anlamadan, dinlemeden kardeşime tokat attı. Ardından kız kardeşimi iterek yere düşürdü. Daha sonra bizim görüntü çektiğimizi fark edince evi taşlamaya başladı. Taş halen bizim elimizde ve üstünde parmak izi var. Babama da vurdu. Bizi, "Sizi yaşatmayacağım, burada barındırmayacağım’ şeklinde tehdit etti" dedi.

DHA

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Beraatını istedi

  • Sanık Nadir K. çocuğa yaptığından dolayı çok pişman olduğunu söyleyerek, "Hakkımdaki diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Ürdünlü aile sitede sıkıntılı bir aileydi. Sitede 5-6 aile şahıslardan şikayetçi oldu. Ben o gün çocuğumun kolunun kırık olduğunu gördüğümde ne yaptığımı bilemedim. Bir anda çocuğa tokat attım. Ancak ondan sonra bir şey yapmadım. Videoda da görüldüğü gibi ben çocuğun kız kardeşini olaylar büyümesin diye yukarı çıksın diye uyarıyorum. Çocuktan dolayı üzgünüm ve pişmanım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.


Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 2 Mart tarihine erteledi.

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