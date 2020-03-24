Üretici depremi kuzu sesiyle unuttu

Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Elazığ’da, 24 Ocak’ta yaşanan depremde ahır, yemlik ve samanlıkları ile hayvanları zarar gören hayvan yetiştiricileri, devletin sağladığı destekler ve bereketli kuzu doğumlarıyla moral buldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin hayvan yetiştiricilerini de etkilediği kentte, Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanlarını kaybeden üreticilere 400 küçükbaş ve 88 büyükbaş hayvan, yemliği enkaz altında kalanlara da 137 bin 600 kilogram yem yardımı yaptı, ahırı yıkılan veya ağır hasar gören üreticilere 1045 hayvan barınak çadırı kurdu.

Deprem bölgesinde bu yıl şubat ayı ile başlayan kuzu doğumlarındaki bereket ile devletin verdiği destekler, depremzede hayvan yetiştiricilerine moral oldu. Kuzulama döneminin başlamasıyla yoğun mesai harcayan yetiştiriciler, günün 24 saati gebe hayvanlarını takip ediyor, günde 3 kez yemlerini veriyor, yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerlerde tutulan binlerce kuzuyu günde 2 kez anneleri ile buluşturuyor.

ÜRETİCİLER MAĞDUR EDİLMEDİ

Turan Karahan

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, tarım ve hayvancılık kenti olan Elazığ’ın, yaklaşık 800 bin küçükbaş ile 200 bin büyükbaş hayvan potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Deprem felaketinden hayvan yetiştiricilerinin de etkilendiğini ifade eden Karahan, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, hayvanı telef olanlara hayvan verilmesi, samanlıkları veya yemlikleri enkaz altında kalmış üreticilerimize yem desteğinin sağlanması noktasında ciddi bir irade ortaya koydu. Bu irade ile hiçbir üreticimiz mağdur edilmeden hayvanları kendilerine teslim edildi. Aynı şekilde ahırları yıkılmış ya da hasarlı olduğu için yıkılan üreticilere, hayvanlarının soğuktan ve dış etkenlerden zarar görmemeleri için çadır hayvan barınakları verildi, verilmeye devam ediliyor” dedi.

350 BİN KUZU MERAYA ÇIKACAK

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Karahan, depremin ardından devletin yardımlarının ve kentte başlayan bereketli kuzu doğumlarının üreticiye büyük moral verdiğini dile getirdi. Elazığ’da geçen yıl 300 bin civarında kuzu doğumu gerçekleştiğini aktaran Karahan, şunları kaydetti:

“Deprem felaketini biraz olsun gölgeleyen ve insanların üretim ve istihdama dayalı moral ve motivasyonunu arttıran baharın bereketi, kuzuların bereketiyle yeniden yeşeriyor. Kuzu doğumları geçen yıla oranla büyük bir artışta. 350 bin civarındaki yavru, mera ve çayırlarla bulaşacak. İnşallah bu bereketle Elazığ’da depremin yaralarını bir an önce sarmış olacağız ve insanlarımız eski mutluluklarına dönmüş olacaklar.”

YOĞUN MESAİ HARCIYORLAR

Merkeze bağlı Yemişlik köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Nusret Küçük, depremden maddi ve manevi olarak etkilendiklerini ancak hem devletin yardımları hem de ağıllardan yükselen kuzu sesleri ile afetin etkisinden uzaklaştıklarını aktardı. Doğum sezonunda yoğun bir mesai yaşadıklarını aktaran Küçük, “Hayvanlarımız yavrularını doğururken telef olmasın, fire vermesin diye her an başındayız” diye konuştu.

‘DEPREMİ UNUTTUK’

Yeni doğan kuzuların soğuktan etkilenmemesi, hastalıklardan korunması ve iyi beslenmesi için hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Küçük, yavruları, süt emmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturduklarını dile getirdi. Hayvan yetiştiricisi Eser Küçük ise kuzuların doğmasıyla yaşadıkları felaketi unuttuklarını, günün 24 saati hayvanları ile uğraştıklarını anlattı.