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AYDİN

Üretici Sakızdan mutlu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği destek kapsamında dağıttığı Sakız koçları üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yüksek süt verimi ve çoklu doğum oranları ile gelirleri artan üreticiler, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özlem Çerçioğlu
Özlem Çerçioğlu

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’da verimli ve bakımı kolay sakız ırkı koyunların sayısının artmasını sağlamak için başlattığı sakız koçu desteklemelerinden yararlanan üreticilerin yüzleri gülüyor. İlk kuzularını geçtiğimiz aylarda almaya başlayan üreticiler, koyunlarının kuzulama oranlarının arttığını söylüyorlar. Bazı üreticiler sakız koyunlarının verimini gördükten sonra saf sakız koyunu üreticiliğine başlarken, sürülerde çoklu doğum oldukça yükseldi. Bazı üreticiler beşiz kuzularının olduğunu belirtirken, koyuncular koç desteklemesiyle koyunlarından aldıkları verimlerini arttıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorlar.

DESTEK KOÇARLI’DAN BAŞLAMIŞTI

Büyükşehir Belediyesi’nin Koçarlı’daki sakız koyunu üretim çiftliğinde yetiştirilen sakız koçlarıyla ilk olarak Koçarlı’daki üreticiler desteklendi. Uygulamadan alınan başarılı sonuçlardan sonra Aydın il genelindeki üreticilerin desteklenmesine başlandı. Bugün Aydın’ın dört bir tarafındaki üreticiler Büyükşehir Belediyesi’nin sakız koçu desteklemesiyle verimli sakız koyunlarının üretimini yapıyor.

  • ‘KUZULAR DAHA SAĞLIKLI’
  • 2007’de evlenmelerinden bu yana koyunculukla uğraşan Ömer-Esma Aktaş çifti de koç desteklemesinden yararlanan üreticilerden. Koyunculuğa biberonla beslediği kuzularla başladıklarını söyleyen Esma Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği koçtan sonra 11 tane kuzu aldıklarını, gebe hayvanlarının da 20’den fazla kuzu beklediklerini dile getirdi.

‘DESTEK TAM ZAMANINDA GELDİ’

Sapalan Mahallesi’nden Şerafettin Aktaş Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği koçtan ilk kuzusunu alan üreticilerden. Sahip olduğu koçunun geçen yıl çalındığını ifade eden Aktaş, “Koç alacak durumum olmadığı için komşularımın koçlarıyla koyunları çiftleştiriyordum. Büyükşehir Belediyesi tam ihtiyaç duyduğum zamanda koç desteklemesinde bulundu” diye konuşuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’da hayvancılığı geliştirmek için Ocak 2018’de hayata geçirilen ‘Aile Tipi Koyunculuk Projesi’ kapsamında Koçarlı’daki çiftliğinde yetiştirilen damızlık sakız koçu dağıtımı yapılmıştı.

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‘KOYUNUM BEŞİZ DOĞURDU’

Yıllardır besicilik yapan Koçarlı’nın Büyükdere Mahallesi’nden Hüseyin Oruç ise duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Benim beyaz koyunlarım vardı. Büyükşehir Belediyesi’nin koyun ırkını iyileştirmek için bizlere verdiği sakız koçunu aldıktan sonra ben de 10 tane saf sakız koyunu alarak sakız koyunu üreticiliğine başladım. Koyunlarımdan bir tanesi beşiz doğum yaptı. Sakız koyunu çok değerli bir ırk.”

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