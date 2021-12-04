Kale eteği millet bahçesi oluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önem verdiği projelerden biri olan “Kale Eteği Peyzaj Düzenleme Projesi” ihalesi yapılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Millet Bahçesine dönüşüyor. Peyzaj çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağının müjdesini veren Başkan Beyazgül alanda incelemelerde bulunarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu notu paylaştı. “Tarihi Şanlıurfa Kalesi’nin güney kısmında yer alan 30.000 metrekareli alanda, 300’den fazla evin kamulaştırmasını tamamladık. Burayı tarihi yapıya uygun, Millet Bahçesi olarak TOKİ işbirliğiyle projelendirdik. Çok yakında çalışmalarımız başlıyor” ifadelerine yer verdi.

PROJE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Şanlıurfa Kalesi’nin güney kısmında bulunan 30 dönüm alana sahip Kale Eteği projesi çarpık kentleşme ve gecekondu yapılardan kurtararak Urfa Kalesinin hemen yanı başında bulunan alanın, turizme kazandırılmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle peyzaj düzenleme projesi gerçekleştirildi. Proje alanında ve çevresinde tarihi yapıların yer alması sebebiyle bu minvalde tasarlanan proje için geri sayım başladı. Proje tamamlandığında Eyyübiye ilçe halkı yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının yoğunlukta olduğu bir Millet Bahçesine kavuşmuş olacak.

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Şanlıurfa’ya yeni yeşil alanlar

Şanlıurfa’ya yeni meydanlar ve yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yıkılan eski hizmet binasının yerini yeşil alan olarak düzenliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin’in üzerinde önemle durduğu belediye meydanı projesinde yapılacak çalışmalar belirlendi. Başkan Beyazgül, Projede yeşil alanların oranının yüksek olması talimatını vererek projenin bu yönde hazırlanmasını istedi.

Yüzde 70’i yeşil alan

Toplam uygulama alanının 3 bin 930 metrekare olduğu meydan projesi, kent merkezinin nefes almasını sağlayacak standartlarda ve yüzde 70 oranında yeşil alan olarak tasarlandı. Yeşile ve kent estetiğine önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, belediye meydanı çevresinde bulunan ağaç ve bitkiler koruyarak proje kapsamında 269 adet, alana ve tasarıma uygun yeni ağaç dikimi yapacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’nın kalbi konumunda olan ve şehre nefes aldıracak olan yeşil bir alan daha Şanlıurfa’ya kazandırılmış olacak.