Ürünler dünya çapında ödül kazandı: Muğla'da maden sahaları zeytin bahçesine dönüştü

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2 buçuğunu karşılayan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin işlevinin tamamlandığı bölgelerindeki maden sahaları yeniden aslına uygun olarak rehabilite ediliyor.





İşlevini tamamlayan maden sahalarına yörenin iklim koşullarına uygun olarak ekim gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede santral sahasında bugüne kadar 22 binden fazla zeytin ağacı toprakla buluşturuldu.

Hazır dikili ağaçlar kesilmiyor

Maden sahasında bulunan zeytin ağaçları ise kesinlikle kesilmiyor. Uzmanlar eşliğinde yerinden taşınan zeytin ağaçları yine uzmanlar tarafından uygun görülen yerlere ekiliyor. Ekilen zeytin ağaçlarından da yılda 40 ton zeytin ve 8 ton coğrafi işaretli Milas zeytinyağı üretiliyor. Yöre halkı tarafından toplanan ürünler ise santral çalışanları ve yöre halkıyla paylaşılıyor.

Zeytinyağları ödüle layık görülüyor

Önceden maden sahası olarak kullanılan alanlardaki zeytin ağaçlarının yağları ise lezzeti ve aromasıyla ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından ödüle layık görüldü. Bölgedeki bu ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye genelinde de 3 milyon fidan da toprakla buluşturuldu. 2025'te bu sayının 5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Yeniköy Kemerköy Termik Santrali Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, ömrünü tamamlamış maden sahaları aslına uygun olarak rehabilite edilerek alanda tekrar ağaçlandırma işlemlerinin yapılmasının mümkün olduğunu belirterek, "Aslına uygun şekilde çıkartılan maden sahalarını rehabilite etmek mümkün. Bizler mevcut kömürü kullandıktan sonra çıkan toprağı doğa ile buluşturarak alanı rehabilite edebiliyoruz. Kapatılan maden sahalarına aslına uygun bir şekilde rehabilite edip doğaya kazandırmak mümkün. Bizlerde kapatmış olduğumuz maden sahalarında yetiştirmiş olduğumuz 22 bin adet zeytin ağacından her sene 40 ton zeytin ve 8 ton zeytin yağı elde ediyoruz. Zeytin yağlarımız coğrafi işaret almış bir üründür. Elde ettiğimiz bu yağları Milas halkıyla ve çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı 5 milyon ağaç kampanyamız mevcut. Bunun 3 milyonu yurdun dört bir yanında toprakla buluşmuş durumda. Önümüzde ki iki sene içinde 2 milyon daha ağacı dikmeyi hedefliyoruz. Bölgedeki yeşil kesinlikle yok olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Zeytin ağaçları taşımaya uygun"

Bölge halkının bu durumdan memnun olduğunu ve rehabilite işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan İkizköy Mahallesi Muhtarı Muhsin Bilge, "Milas'ın zeytini coğrafi işaretli. Termik santralin zararı olsa coğrafi işaret alamaz. Demek ki her şey dengeli gidiyor. Bizde çevreciyiz, ağaçlar dikiyoruz. Terk edilen alanlar ağaçlandırılıyor. Zeytin ağaçları taşınmaya uygun ağaçlar. Terk edilen alanlara ağaçlar dikildi. Bu maden sahasında ki kömür alındı. Dekapajı yapıldı. Rehabilite işlemleri de halledildi" dedi.







