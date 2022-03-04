Üsküdar Belediyesi'nden istihdam seferberliği: İş veren ve iş arayan Boğaziçi’nde buluştu

Üsküdar Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri buluşturan Türkiye’nin en büyük istihdam platformlarından biri olan Boğaziçi İstihdam Zirvesi Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde başladı.

2 gün süren zirvenin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İş arayan arkadaşlarımız, iş arayan gençlerimiz ve işçi arayan şirketlerimizin temsilcileri bugün burada buluşuyor. Bu açıdan önemli olan bir zirve. Bugün burada 84 firmanın yetkilileri toplamda 518 iş koluyla gençlere iş kapısı aralıyor. Biz istihdam konusunu önemsiyoruz. Hükümetimizin de bu konudaki yatırımlarını takip ediyoruz” dedi.

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