Üsküdar- Çekmeköy metro hattında 1 saatten fazla süren arıza İstanbulluları isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul'da bu sabah saatlerinde arıza meydana geldi. Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza sebebiyle seferler 1 saatten uzun bir süre yapılamadı.
Metroda arıza yaşandığından habersiz işine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, güvenlik görevlileri tarafından yürüyen merdivenlerle aşağı inmemeleri konusunda uyarılırken alternatif ulaşım araçları aramaya koyuldu.
1 saatten uzun süren arıza İstanbullulara haftanın ilk iş gününde büyük sıkıntı yaşatırken, Metro İstanbul'dan az önce yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi.
Metronun arıza yapması sebebiyle yolda kalan vatandaşlar, sosyal medyadan İBB'ye isyan etti. İşte o paylaşımlardan bazıları: