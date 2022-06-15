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İSTANBUL

Üsküdar Kasımağa Parkı cıvıl cıvıl oldu

Üsküdar’da yapımı tamamlanan Kasımağa Parkı düzenlenen törenle açıldı. Kasımağa Parkı’nın açılışında buluşan Üsküdarlı çocuklar, ebeveynler ve gençler keyifli vaki geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar Kasımağa Parkı cıvıl cıvıl oldu
Kasımağa Parkı

Üsküdar’da yapımı tamamlanan Kasımağa Parkı düzenlenen törenle açıldı. Kasımağa Parkı’nın açılışında buluşan Üsküdarlı çocuklar, ebeveynler ve gençler keyifli vaki geçirdi. Kasımağa’da yeni bir park projesini tamamlayan Üsküdar Belediyesi, çocukları, ebeveynleri ve gençleri doğanın içinde eğlenceli aktiviteler ile huzur dolu bir ortamda bir araya getirmeyi hedefliyor. Kasımağa Parkı açılışında, ebeveynler ve gençler ikramlı akşam çayında, çocuklar da sürpriz etkinliklerde buluştu. Açılış törenine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Törene katılan çocuklar, dondurma ile keyifli vakit geçirdi.

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