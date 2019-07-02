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Gündem Üsküdarda 5 katlı binada yangın
İSTANBUL

Üsküdar'da 5 katlı binada yangın

Üsküdar'da bir sitenin çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle yangın meydana geldi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Yangın 1 saat içerisinde kontrol altındı​
Yangın 1 saat içerisinde kontrol altındı​

Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokağı üzerindeki bir sitenin çatı katında tadilat esnasında kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Çatının tamamının kısa bir süre içinde alev alması üzerine binadakiler tahliye edildi.

Yangın 1 saat içerisinde kontrol altındı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

  • Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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