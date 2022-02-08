Gündem Üsküdarda 5 katlı binadaki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Üsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'nde dün 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan patlamada yaralanan 4 kişiden biri taburcu edildi, biri ağır 3 yaralının tedavisi devam ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Üsküdarda 5 katlı binadaki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Dört kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

Üsküdar'da 4 katlı binadaki patlama anı kamerada
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Üsküdar'da 4 katlı binadaki patlama anı kamerada
Üsküdar'da 4 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 4 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Dört kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ile molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.

Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi
GÜNDEM
Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi

YARALANANLARDAN BİRİ TABURCU EDİLDİ

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan birinin taburcu edildiği, 2 hastanın ise genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü öğrenildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım servisinde tedavi gören ve vücudunun büyük bölümünde yanık olan 26 yaşındaki Yakup Kara'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Üsküdar'da binada patlama
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Üsküdar'da binada patlama
Üsküdar'da üç katlı binanın üst katında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sev edilirken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Devlet kentsel dönüşüm ve kira yardımı yapacak

Patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar’da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Valiliğimizce 14 daire sahibine 50 şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılana kadar kira yardımında bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da patlamanın yaşandığı bina yıkıldı: Devlet kentsel dönüşüm ve kira yardımı yapacak
GÜNDEM
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı bina yıkıldı: Devlet kentsel dönüşüm ve kira yardımı yapacak

Üsküdar'da patlama meydana gelen binanın içinden ilk görüntüler
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Üsküdar'da patlama meydana gelen binanın içinden ilk görüntüler
Üsküdar'da 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlama meydana gelen binanın içi böyle görüntülendi.




Üsküdar'da meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan vatandaşın tedavisi yanık ünitesinde sürüyor
HAYAT
Üsküdar'da meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan vatandaşın tedavisi yanık ünitesinde sürüyor

Vali Yerlikaya Üsküdar'daki patlama bölgesinde konuştu: En kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek
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Vali Yerlikaya Üsküdar'daki patlama bölgesinde konuştu: En kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Yerlikaya, patlamanın sebebinin henüz İtfaiye Daire Başkanlığınca açıklanmadığını belirterek, 'Ama onların da kanaatleri doğal gaz sıkışması olduğu yönünde. Kesin rapor ortaya çıkınca kamuoyu ile paylaşılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla tıpkı Kartal Orhantepe Mahallemiz Yeşilyurt Apartmanı'nda olduğu gibi süratle bu apartmanımızda en kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek. Bu süre içerisinde, bu kardeşlerimize, hemen yarın sabah kaymakamlığımız, ilçe belediyemiz, valiliğimiz 14 daire sahibine 50'şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.' dedi.


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