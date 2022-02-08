Üsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'nde dün 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan patlamada yaralanan 4 kişiden biri taburcu edildi, biri ağır 3 yaralının tedavisi devam ediyor.
Dört kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ile molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.
YARALANANLARDAN BİRİ TABURCU EDİLDİ
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan birinin taburcu edildiği, 2 hastanın ise genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü öğrenildi.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım servisinde tedavi gören ve vücudunun büyük bölümünde yanık olan 26 yaşındaki Yakup Kara'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar’da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Valiliğimizce 14 daire sahibine 50 şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılana kadar kira yardımında bulunacağız" ifadelerini kullandı.