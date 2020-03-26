Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutarken zabıtalar yakaladı

İstanbul’da Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti. Belediye ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

OYNAT 00:51 Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi Koronavirüse karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar sahilini dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan bir kişi ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan kişi zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

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Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor. Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor.

İHA

Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

İHA

Sahilde balık tutan bir vatandaş, "Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız" diye konuştu.