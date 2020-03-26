Gündem Üsküdarda bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutarken zabıtalar yakaladı
İSTANBUL

Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutarken zabıtalar yakaladı

Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutarken zabıtalar yakaladı

Koronavirüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili’ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.
Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

İstanbul’da Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti. Belediye ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi
OYNAT 00:51
Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi
Koronavirüse karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar sahilini dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan bir kişi ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan kişi zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor. Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor.

İHA

Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

İHA
  • Sahilde balık tutan bir vatandaş, "Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız" diye konuştu.

Üsküdar’da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi zabıtaya yakalandı
FOTOĞRAF 7
Title
Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.
Title
Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya 'pes' dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.
Title
İstanbul'da Sağlık Bakanlığının korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti.
Title
Belediye ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor.
Title
Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı.
Title
Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.
Title
Sahilde balık tutan bir vatandaş, “Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız diye konuştu.
Üsküdar’da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi zabıtaya yakalandı
Koronavirüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili'ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya 'pes' dedirtti.
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