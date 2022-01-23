Üsküdar'da eksi 3 derecede deniz keyfi: Burada şifa buluyoruz

Üsküdar'da hava sıcaklığının eksi 3 dereceye ulaştığı anlarda 'Üsküdar Fedaileri' adlı profesyonel yüzücüler soğuk havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı.

Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde sabahın erken saatlerinde toplanan 'Üsküdar Fedaileri' adlı 5 kişilik profesyonel yüzücü grubu havanın eksi 3 derece olmasına aldırmadan denize girdi. Yüzücüler önce sahilde yaktıkları ateşte bir süre ısındı ardından boğazın serin sularına atladı.



"GİRİP ŞİFA BULACAĞIZ İNŞALLAH"



Denize girmeye hazırlanan bir yüzücü, "Uzun zamandır kar bekliyorduk. Büyük bir hevesle girmek istiyoruz. Birazdan girip şifa bulacağız inşallah, mutlu olacağız" dedi.

Bir diğer yüzücü ise, "Burası Üsküdar Fedailerinin rahatladığı şifa bulduğu yerdir. Şu anda eksi 3 derece olması lazım hava, 23 Ocak 2022" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 15 Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek, şöyle denildi: Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte kar nedeniyle kapalı olan 14 karayolu Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle aralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu. BiP'te paylaş

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