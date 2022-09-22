Üsküdar’da İETT otobüsleri kaza yaptı: Yolcular durakta kaldı

Kaza, saat 15.45 sıralarında Üsküdar’da Altunizade durağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yolcu almak için Altunizade durağına yaklaşan İETT otobüsüne, başka bir İETT otobüsü yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle otobüs sefer sayısında aksaklık yaşandı. Yolcular durakta alternatif olarak gönderilen İETT otobüsünü uzun bir süre bekledi. Kaza nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.
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Fatih'te bir İETT otobüsündeki olay dün öğle saatlerinde yaşandı.
İddiaya göre, iki kişi arasında \"ayağıma bastın\" tartışması çıktı. Ayağına basıldığını öne sürün yolcu, tartıştığı yolcuya bıçakla saldırdı.
Yolcular arasında korku dolu anlar yaşandı.
Otobüsteki kadınların 'kapıyı açın' diye çığlık attığı duyuldu. Saldırıya uğrayan yolcu otobüsün arka tarafına doğru ilerledi.
Bıçaklı saldırgan ise peşinden ilerlemeye çalıştı. Bu sırada saldırganı beraber otobüse bindiği kişiler sakinleştirmeye çalıştı.
Saldırıya uğrayan yolcu arka kapıdan inip uzaklaşırken olayla ilgili şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi.
O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
İETT'de bıçaklı dehşet
İETT'de bıçaklı dehşet: Kapıyı açın diye çığlık çığlığa bağırdılar
İstanbul Fatih'te İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Otobüste korku dolu anlar yaşanırken kadın yolcular "kapıyı açın" diyerek çığlık attı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay geçtiğimiz gün Tuzla Şifa Mahallesi’nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması faciayı önledi.
Çıkan yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken İETT otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsün alev alev yandığı, vatandaşların ise o sırada yangını panikle izlediği görülüyor.
İETT otobüsü alev alev yandı
Tuzla'da park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.