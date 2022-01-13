Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı

Taksimetre ücretini fazla bulan yabancı uyruklu müşteri taksiciyi çileden çıkardı: Sizde Allah korkusu yok

Esenyurt'ta taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyince ücret anlaşmazlığı nedeniyle ikili arasında sözlü tartışma başladı.



Olay anlarını telefonu ile kaydeden taksici, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz. İşte biz bunlarla uğraşıyoruz” diye dert yandı.

