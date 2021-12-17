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İSTANBUL

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Araçlar zarar gördü

Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, 4 araç arar gördü. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Üsküdarda istinat duvarı çöktü: Araçlar zarar gördü
Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, dün Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu.

BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle zarar gören araçlar için itfaiye ekipleri zarar tespit tutanağı hazırladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Apartman sakinlerinden Ertuğrul Çaylak, "Büyük bir gürültü ile çökmüş. Komşular haber verdi. Günlerce yağan yağmur nedeniyle çökmüş olabilir.4 araç zarar gördü" diye konuştu. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da istinat duvarının araçların üstüne düşme anı kamerada
OYNAT 01:00
Üsküdar'da istinat duvarının araçların üstüne düşme anı kamerada
Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, 4 araç arar gördü. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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