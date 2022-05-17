Üsküdar’da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada: Canlarını hiçe saydılar

Sanayi sektörüne baktığımızda; İsveçli mühendislik grubu Sandvik, Rusya'daki faaliyetlerini askıya alırken, endüstriyel araçlar ve ekipmanı üreten Atlas Copco ülkeye yapılan tüm teslimatları durdurmuştu.<br><br>Fin mühendislik grubu Metso Outotec, Rusya'ya teslimatları geçici olarak durdurma kararı aldı.<br><br>Alüminyum ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Norveçli Norsk Hydro, bir sonraki duyuruya kadar Rus üreticilerle bağlantılı yeni sözleşmelere girmeyeceğini ve potansiyel olarak mevcut ticari ilişkileri dondurmayı düşündüğünü açıkladı.<br><br>Siemens'in Rusya'ya tüm yeni ticari ve uluslararası teslimatları askıya aldığı ancak yaptırımlara uygun olarak yerel servis ve bakım faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.<br><br>Avusturyalı makine üreticisi Andritz, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı.<br><br>Kimya şirketi BASF, Temmuz 2022'nin başında Rusya'daki operasyonlarını neredeyse tamamen durduracağını açıkladı ve bir diğer kimya şirketi Linde Rusya'daki faaliyetlerini kademeli olarak azaltma sürecini başlattı.<br><br>Raylı ve ticari araçların fren üreticisi Knorr-Bremse, Rus kamyon üreticisi Kamaz ile ortak girişiminden çekildiğini ve ülkeye daha fazla ürün tedarik etmeme kararı aldığını açıkladı.<br><br>ABD'li General Electric de Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.<br>Takım tezgahı üreticisi DMG Mori, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdururken, ev aletleri ve ticari ekipman üreticisi Miel, Rusya'daki operasyonlarını askıya almıştı. İsveçli beyaz eşya üreticisi Electrolux ise Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmuştu.