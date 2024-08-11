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Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

İstanbul Üsküdar'da iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma vurduktan sonra ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

07:31 - 11/08/2024 Pazar
DHA
Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.
Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

İstanbul Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Önce kaldırıma çarptı sonra ağaca vurdu

Kaza, saat 04.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi İncir Sokak Libadiye kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen Arhan Kahya yönetimindeki 34 ARH 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma çarptı sonra da yol kenarındaki ağaca vurdu.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



#trafik kazası
#Üsküdar
#emniyet
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