Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

TEM Otoyolu Ataşehir sapağında bir kamyonet, aniden önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay nedeniyle oluşan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.