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İSTANBUL

Üsküdar’da Kuran-ı Kerim ziyafeti

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Türkiye’nin önde gelen din alimleri Kuran-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Üsküdar’da Kuran-ı Kerim ziyafeti
Türkiye’nin önde gelen din alimleri Üsküdar'da Kuran-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Türkiye’nin önde gelen din alimleri Kuran-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın teşrifleriyle gerçekleşen programa İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Programda Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi Metin Çakar, okudukları Kur’an-ı Kerim tilavetiyle dinleyenleri mest etti.

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