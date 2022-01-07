​Üsküdar’da Kuran-ı Kerim ziyafeti

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Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde

Çekişmeli boşanmalar ve milyonları ilgilendiren süresiz nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Kademeli formülün öne çıktığı düzenlemeye göre, nafaka süresine üst sınır ya da evlilik süresine göre nafaka seçenekleri masada. Çekişmeli boşanmalarda ise anlaşmazlıkların eşler boşandıktan sonra karara bağlanması planlanıyor.