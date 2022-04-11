Üsküdar'da meydan savaşı: İki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncılar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başaramadı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Şanlıurfa'da yaşlı bir kadının halk otobüsünden indirildiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, 'kadının toplu taşıma kartı olmadığı için otobüsten atıldığı' şeklinde sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kadının iddia edildiği gibi ulaşım kartı olmadığı için değil, yolcuların şikayeti üzerine indirildiği ve koruma altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:<br>\"Konuyla ilgili şahsın akli melekesinin yerinde olmadığı, yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip inmekte ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır.\"
Şanlıurfa’da otobüsten indirilen kadın koruma altına alındı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kartı olmadığı için otobüsten atıldığı iddia edilen Suriye uyruklu kadının, akli dengesinin yerinde olmadığını, otobüse tuvaletini yaptığı için indirildiğini ve koruma altına alındığını belirtti.
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Yaycılar Köyü Şeyh Habil Mezarlığı'nda bulunan, 1211-1212 yıllarında inşa edildiği düşünülen cami, Anadolu'daki ahşap mimarinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.<br>
Çivi kullanılmadan, \"kurtboğazı\" geçme tekniğiyle inşa edilen 8 asırlık cami, Türkiye'de ayakta kalan en eski ahşap camilerin arasında yer alıyor.<br>
Duvarları meşe ve karaağaçtan, dikdörtgen planlı inşa edilen, köşeleri \"kurtboğazı\" geçme yöntemiyle birbirine bağlanan, taş ve kütükler yardımı ile yerden yükseltilerek nem ve rutubetin yanı sıra su baskını gibi risklerden korunan camide bugün de ibadet ediliyor.
Zamana direnen ahşap yapının korunması gereken duvarlarına, isimler, \"Kocaeli'den geldim. Allah rızası için tarihi camimize sahip çıkalım\", \"Eski eserlere sahip çıkalım\" \"Tekkeköy'den geldik, camiyi ziyaret ettik\" gibi yazılar yazıldığı görüldü.<br>
\"Mabede bu tür yazıların yazılması ancak insanların cehaletini ortaya koyar\"<br><br>İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Şeyh Habil Camisi'nin Anadolu'nun hala ayakta olan en eski camilerinden biri olduğunu söyledi.
Tarihi eserlere sahip çıkılması noktasında herkesin hassas davranması gerektiğini vurgulayan İpekdal, şöyle devam etti:<br><br>\"Tarihi eserlerimizi koruma konusunda yeterli hassasiyete sahip değiliz. Caminin duvarlarında, camiyi ziyarete gelenlerin yazdığı birtakım arabesk notlarla karşılaştık. Bu üzücü bir şey. Özellikle mabet olan bir yapıya bu tür yazıların yazılması ancak insanların cehaletini ortaya koyar. Hatta, 'tarihi yapılarımıza sahip çıkalım' diye bir cümle yazılmış, bu ahşap caminin üzerine. Komik bile değil. Bir ironi mi yapmaya çalışmış, yoksa başka bir niyetle yazmış bilemiyoruz. O yazıyı gören başka bir cevap yazmış. Maalesef caminin duvarının bir kısmı çirkin yazılar ile kirletilmiş durumda.\"
Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden İpekdal, \"Bu tür yapılarımız bizim kimliğimiz, tarihimizdir, kültürümüzdür, birikimimizdir. Dolayısıyla 800 yıldır ayakta kalan bir mabedi, 2022 yılında bir insanın, böyle bir cahillikle çirkinleştirmesi kabul edilebilir bir durum değil.\" diye konuştu.<br>
İpekdal, yakın zamanda camide restorasyon çalışmaları yapılacağını, yazıların da silineceğini sözlerine ekledi.<br>
Tarihi ahşap caminin korunması gereken duvarlarına kalemle isimlerini yazdılar
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan 8 asırlık ahşap Şeyh Habil Camisi'nin korunması gereken duvarlarına, isimler, "Tarihi camimize sahip çıkalım" gibi yazılar yazıldığı görüldü.
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İl merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi.<br>
Yamaçlardaki karların erimesi nedeniyle oluşan heyelan, iki köy arasında ulaşımı sağlayan stabilize yolu ortadan ikiye böldü.<br>
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.<br>
Çok sayıda iş makinesi bölgede toprak dolgu çalışması başlattı.<br>
Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.<br>
Sivas'ta heyelan: Köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.