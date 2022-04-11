Üsküdar'da meydan savaşı: İki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Tarihi eserlere sahip çıkılması noktasında herkesin hassas davranması gerektiğini vurgulayan İpekdal, şöyle devam etti:<br><br>\"Tarihi eserlerimizi koruma konusunda yeterli hassasiyete sahip değiliz. Caminin duvarlarında, camiyi ziyarete gelenlerin yazdığı birtakım arabesk notlarla karşılaştık. Bu üzücü bir şey. Özellikle mabet olan bir yapıya bu tür yazıların yazılması ancak insanların cehaletini ortaya koyar. Hatta, 'tarihi yapılarımıza sahip çıkalım' diye bir cümle yazılmış, bu ahşap caminin üzerine. Komik bile değil. Bir ironi mi yapmaya çalışmış, yoksa başka bir niyetle yazmış bilemiyoruz. O yazıyı gören başka bir cevap yazmış. Maalesef caminin duvarının bir kısmı çirkin yazılar ile kirletilmiş durumda.\"