Üsküdar'da olaylı yıkım: Birbirlerine girdiler

Salacak Sahil Yolu'nda ruhsatsız olan bazı cafelerin yıkım kararı daha önce tebliğ edilmişti. Bugün Sahil Yolu'nda kafelerde yıkım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde bölgeye geldi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Yıkım yapılacak bölgede tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yıkım kararı olan bir kafede çalışanlar, kol kola girerek iş makinesinin önünde durdu.
Yıkımı engellemek isteyen çalışanlar ile görevliler arasında tartışma başladı.
Uyarılara rağmen kafeden çıkmak istemeyen çalışanlara çevik kuvvet ve zabıta ekipleri müdahale ederek dışarı çıkarmaya çalıştı. Çalışanlar ile yıkım ekibi arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı. Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sonlandı. İş makinasıyla yıkım yapıldığı sırada sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Yıkımın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.
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Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki fiyat belirsizliği eski modellere rağbeti arttırdı. Eski ve modifiye araç tutkunları ise aracın fiyatına değil, modeline ve görünüşüne bakarak alım satım yapıyor.
Muğla’da Mustafa Güner isimli genç, garajından dışarı çıkarmadığı 1999 model modifiye aracını Bursa’dan alıcı çıkınca 63 bin liraya sattı. Sattığı aracın ayrılığına dayanamayan ve geceleri uyuyamayan genç, aracını 80 bin liraya geri aldı ve garajında bekletti.
Mustafa Güner, aracına Muğla’dan talipli çıkınca bu defa Adem Çetin’e 86 bin liraya sattı. Aracını sattıktan sonra gözüne uyku girmediğini belirten Güner, “Geçen sene satmıştım aracımı. 63 bin liraya Bursa’ya sattım, Bursa’dan araç Hatay’a gitti. Dayanamadım arabamı tekrar geri aldım bu sene. Bir kardeşimiz arabanın hakkını vererek yeni sahibi oldu. Çok sevdiğim bir arabaydı. Sattıktan sonra gözüme uyku girmedi.\"
\"Uyumadığım günler oldu. Böyle bir sevgi. Millete komik geliyor, gülüyorlar. Bu paralarla bu araba alınır mı, satılır mı diye yorum yapıyorlar. Aracım yeni sahibine hayırlı olsun. Çocukluk sevdam, çocukluk tutkum. Bu benim aynı araçtan 17’nci aracım. Tekrar geri almak istersem gene de alırım. Yine satılsa yine alırım. Üçüncü değil, dördüncü kez satsalar yine alırım” dedi.<br>Aracın yeni sahibi Adem Çetin ise, “Aracın yeni sahibiyim. 86 bin liraya aldım. Bu aracın ben geçmişini biliyorum, sahibini de biliyorum. Verdiğimiz paraya bakmıyoruz. Bu bir zevk. Bir heves değil. Bu kalıcı bir şey. Bunu garajımıza koyacağız ve kalacak. Satılık değil şu an” dedi.
Modifiye ettiği aracın satış rakamı şaşırtıyor: Millete komik geliyor gülüyorlar bu paralarla bu araba alınır mı diye
Muğla'da modifiye ve eski model araç tutkunu genç, 1999 model aracını 86 bin liraya sattı.
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Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.
Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunu inceleyen bilim insanları, korkunç açıklamalar yaptı.
Araştırmacılar, Thwaites Buzulu’nun dinozorların sonunu getiren göktaşından bu yana Dünya’da yaşanan en büyük felaket olabileceğini belirtiyor.
İngiltere büyüklüğündeki bu buzulun 10 yıl içinde tamamen çökebileceğini ifade ediliyor.
Bu durum yaşanırsa, dünyayı felakete sürükleyecek olayların arka arkaya geleceği tahmin ediliyor.
Dünyanın en büyük buzulu olan Thwaites, çökmesi halinde tek başına okyanus seviyesini 60 cm yükseltebilir. Çökme anında etrafındaki buzulları da yanında götürdüğü takdirde bu seviyenin 3 metreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Buzul bilimci Erin Pettit, buzulun okyanusa temas eden kısmının artan sıcaklıklar sonucunda erimeye devam ettiğini ve aynı zamanda suyun altındaki yatağından da kopmaya başladığını açıkladı.
Bilim insanları, her yıl buzulda birkaç kilometrelik çatlaklar tespit ediyor. Bu durum, pek de iyi şeylerin habercisi değil.
Ağustos ayında yapılan farklı bir araştırma, Thwaites Buzulu'nun iklim değişikliği etkisinin yanı sıra Dünya'nın kendisinden gelen ısı nedeniyle eridiğini tespit etmişti.
Ayrıca, New York Times tarafından NASA JPL'den alınan veriler kullanılarak yapılan 2017 analizine göre, Thwaites Buzulu 1980'den bu yana en az 600 milyar ton buz kaybetti.
Bilim insanlarından felaket uyarısı: 10 yıl içinde çökecek
Bilim insanları, Antarktika'da ülke büyüklüğündeki Thwaites buzulunun 10 yıl içerisinde çökebileceğini ve dünyayı felakete sürükleyebileceğini açıkladı.
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Osmanlı döneminde Tüccar Şekip Beyin Fransız bir mimara 19'uncu yılların sonlarında yaptırdığı tahmin edilen tarihi Razi Trak Köşkü, 100 yıldan fazladır mülkiyeti bulunan Trak ailesi tarafından 85 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ailenin küçülmesi ve artık kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı verilen köşkün 26 odası, 4 salonu ve 3 banyosu bulunuyor.<br>
TAVAN YÜKSEKLİKLERİ, DUVAR SÜSLEMELERİ DİKKAT ÇEKİYOR<br><br>Osmanlı imparatorluğunun son döneminden Cumhuriyet'in ilanına oradan da günümüze korunarak gelen dış cephesi ahşap kaplama olan tarihi köşkteki ince kalem işlemeler, 5 metreyi bulan tavan yükseklikleri, duvar süslemeleri, pencere ve kapı detaylarıyla dikkat çekiyor. Tarihi köşkün satış fiyatı bir internet sitesinde 85 milyon lira olarak duyuruldu.
MISIR PRENSESİ HOŞYAR DA BURADA YAŞAMIŞ<br><br>Köşkün tarihine ve satışına ilişkin bilgi veren gayrimenkul danışmanı Amber Erdoğan, “Razi Trak köşkü 120 yıldır Trak ailesinin mülkiyetinde. Köşkün yapım tarihi belli değil fakat mimarının Fransız olduğunu biliyoruz. Köşk Osmanlı mimarisinin detaylarını içeriyor. 1800'lü yılların sonlarında yapıldığı tahmin edilen köşkün ilk sahibi Tüccar Şekip Bey. Daha sonra dönemin padişahının esvapçıbaşı (padişahın ve saraydakilerin giyim işleriyle görevli olan kişi) İlyas Bey satın alıyor. Ama en önemli detay köşkün üçüncü sahibi olan Mısır hanedanından prenses Hoşyar. Prenses Hoşyar köşkü aldıktan sonra Mısır'a duyduğu özlemden dolayı pembe odanın tavanına piramitleri, görsellerini resmettiriyor. Küfi yazıyla ayet ve dualar yazdırıyor\" dedi.
RAZİ TRAK'IN DEDESİ PRİŞTİNELİ İLYAS BEY KÖŞKÜ SATIN ALIYOR<br><br>Köşkün dört tarafının bahçe ile çevrili olduğunu söyleyen Erdoğan, “Hoşyar burayı aldığında köşkün odalarında ve merdivenlerinde Topkapı Sarayı'nı aratmayacak şekilde kalem işlemeleri varmış, işlemeler hala duruyor. Daha sonra Razi Trak'ın dedesi Priştineli İlyas Bey, köşkü satın alıyor. Böylece Trak ailesinin mülkiyeti başlıyor. Aile burayı uzun yıllar konut olarak kullanıyor. O nedenle günümüze korunaklı bir şekilde geliyor\" diye konuştu.
AİLE ARTIK KULLANMADIĞI GEREKÇESİYLE SATILIYOR<br><br>Ailenin tarihi değere sevgiyle baktığını, sahip çıktığını aktaran Erdoğan, “Köşkün içinde aileden kalan birtakım eşyaları hala duruyor. Kuşaktan kuşağa geçmiş ve korunmuş. Ailenin de küçülmesiyle artık kullanmadıkları için satılığa çıkardılar. 1300 metrekarelik bir arsa içerisinde yer alan köşkün 1143 metrekare de kapalı alanı var. 4 katlı 26 oda 4 salonu bulunuyor. Metrekare birim fiyatı 100 bin lira civarındadır\" ifadelerini kullandı. <br>
KAZIM KARABEKİR VE CAFER TAYYAR PAŞA KÖŞKTE DAVETLERE KATILMIŞ<br><br>Köşkün önemli misafirler ağırladığını da söyleyen Erdoğan ,\"Köşke Mısır hanedanın üyeleri, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Kazım Karabekir, Cafer Tayyar Paşa burada çeşitli davetlere katılmış. Dönemin akademisyenleri, iş insanları ve sanatçıları da burada bulunmuş. Şimdilerde ise bu değerli yapı yeni sahibi arıyor. Genelde satın almak için Türk iş insanları bizimle iletişime geçiyor. Görüşmelerimize devam ediyoruz\" dedi
Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı
1800'lü yıllarda Fransız bir mimar tarafından yapıldığı tahmin edilen 1'inci derece tarihi eser Razi Trak Köşkü, 85 milyon liraya satışa çıkarıldı. Köşkün dördüncü sahibi olan Trak ailesi, kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı aldı. Bir zamanlar Mısır prensesi Hoşyar'ın da yaşadığı Osmanlı mimarisiyle yapılan 4 katlı tarihi köşkün 26 odası bulunuyor.