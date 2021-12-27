Üsküdar'da olaylı yıkım: Birbirlerine girdiler

\"Uyumadığım günler oldu. Böyle bir sevgi. Millete komik geliyor, gülüyorlar. Bu paralarla bu araba alınır mı, satılır mı diye yorum yapıyorlar. Aracım yeni sahibine hayırlı olsun. Çocukluk sevdam, çocukluk tutkum. Bu benim aynı araçtan 17’nci aracım. Tekrar geri almak istersem gene de alırım. Yine satılsa yine alırım. Üçüncü değil, dördüncü kez satsalar yine alırım” dedi.<br>Aracın yeni sahibi Adem Çetin ise, “Aracın yeni sahibiyim. 86 bin liraya aldım. Bu aracın ben geçmişini biliyorum, sahibini de biliyorum. Verdiğimiz paraya bakmıyoruz. Bu bir zevk. Bir heves değil. Bu kalıcı bir şey. Bunu garajımıza koyacağız ve kalacak. Satılık değil şu an” dedi.