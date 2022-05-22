Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. Emre Erbaş yönetimindeki 42 YG 107 plakalı otomobil aynı yönde seyreden İbrahim Kulaksız'ın kullandığı 34 TEM 84 plakalı taksiye çarptı ardından takla atarak, ters döndü. Kazada Emre Erbaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde tek şerit kapatıldı.
Kazaya karışan taksi sürücüsü İbrahim Kulaksız, "Süratliydi, ben normal akışında gidiyordum. Anlamadım, vurduğunu da görmedim. Ben kendimi orada buldum. Hiçbir şey anlamadım nasıl vurduklarını bilmiyorum." dedi
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Trabzon’da yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına uzun bir aranın ardından yeniden başlandı.
Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylasında gerçekleştirilen yıkımda bazı vatandaşlar yıkımın kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.
Hıdırnebi Yaylasında önceki gün sabaha karşı 20 kadar kaçak yapı yıkılırken, bölgede 100 kadar kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.
Akçaabat Kaymakamlığı kararıyla Hıdırnebi Yaylasında sabahın erken saatlerinde 20 kadar kaçak ev ve baraka iş makineleri ile yıkılırken bazı vatandaşlar yıkım için kendilerine haber verilmediğini iddia etti.
Yayla sakinlerinden Yücel Gedikli kendilerine haber verilmeden yazılı belge gönderilmeden yıkım yapıldığını iddia ederek \"Bunlar bizim yayla evlerimiz, alt kısmında hayvanlarımız üst kısmında bizler kalıyoruz orijinali bu. Bize haber verilmeden hiçbir yazılı belge gönderilmeden sabahın saat 4-4.30’unda yıkıldı. Partili partisiz hangisi olursa olsun devlet büyüklerime saygım sonsuz. Türkiye Cumhuriyetini yönetiyorsa ben onun vatandaşıyım. Bu şekilde 100 tane olduğu söyleniyor. Edindiğim bilgilere göre, 100 civarında yıkılması gereken evler olduğunu duydum. Yıkımlar devam edecek dediler. Biz buraya çoğunlukla hayvancılık için geliriz, hayvancılık bittiği için bugünkü durumlar ortada. Savcılık bize bir kâğıt gönderir devletin mahkemeleri var orada yargılarsın, bundan kaçmanın bir anlamı yok. Bize hiçbir şey tebliği edilmedi” diye konuştu.
Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor: Ekipler bu sabah yeniden harekete geçti
Trabzon'da yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına uzun bir aranın ardından yeniden başlandı. Hıdırnebi Yaylasında önceki gün sabaha karşı 20 kadar kaçak yapı yıkılırken, bölgede 100 kadar kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.
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Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 BD 848 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan İ.U. yönetimindeki 23 ABV 265 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, B.D. ve yaralı arkadaşı olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kaçan sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalanarak olay yerine getirildi.
Kaçan sürücünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı 4 yaralı
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