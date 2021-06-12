Üsküdarlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracını 8 kez durdurup 'kentsel dönüşüm' sözü için teşekkür etti

Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gidene kadar konvoyunu bir kaç kez daha durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul Üsküdar'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Güzergahtaki Natoyolu Caddesi'nde toplanan Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahalleli vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını 8 kez durdurdu.

DHA

Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Erdoğan'la sohbet de etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Tayyip dede’ diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı

Güzergahında Türk bayrakları açan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

DHA

Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışı sırasında kentsel dönüşüm sorunu yaşadıklarını iletmiş, Erdoğan da "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum." demişti.

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