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Uslanmayan hırsız: Cezaevinden izinli çıktı yine suçüstü yakalandı

Uslanmayan hırsız: Cezaevinden izinli çıktı yine suçüstü yakalandı

Adana'da cezaevinden izinli çıkan Ferman S. (40), kendisine adres soran kadının çantasından cüzdanını çaldığı sırada Yunus ekiplerince yakalandı. Ferman S.'nin bir gün önce de sağlık ocağından cep telefonu çaldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
10 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Ferman S., cezaevinden çıktıktan sonra yine suç işledi.
10 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Ferman S., cezaevinden çıktıktan sonra yine suç işledi.

Adana'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Ferman S., otobüs durağında beklediği sırada yanına gelip adres soran Zuhal Karaman'ın çantasından cüzdanını aldı. Ferman S., yürümeye başladı. Ancak hırsızlığı, motosikletli Yunus ekipleri fark etti.

Yakalanacağını anlayan Ferman S., cüzdanı yere atıp, kaçmaya başladı. Polis, Ferman S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

CEP TELEFONU DA ÇALMIŞ

10 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Ferman S.’nin bir gün önce de Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’ndeki sağlık ocağından cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Ferman S. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

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