Gündem "Üstü kirli" diye küçük çocuğu otobüsten attı, çocuğu savunan yolcunun ise gırtlağını sıktı
BURSA

Bursa haberleri: Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı, çocuğu savunan yolcunun ise gırtlağını sıktı

"Üstü kirli" diye küçük çocuğu otobüsten attı, çocuğu savunan yolcunun ise gırtlağını sıktı

Bursa’da özel halk otobüsü şoförü, "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darp etti.

Haber Merkezi İHA
Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu darp etti.
Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu darp etti.

Olay, Bursa’da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi.

Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi.

'Üstü kirli' diye küçük çocuğu otobüsten attı
OYNAT 00:00
'Üstü kirli' diye küçük çocuğu otobüsten attı
Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, 'üstü ve ayakları kirli' diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darp etti. O anları kayıt altına alan yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.


Şoföre tepki yağdı

Durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı. Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı.

O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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