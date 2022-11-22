'Usulsüz ihaleye susarsanız sizi suçlarım' diyen Mansur Yavaş 5 dakikada çark etti: Ortağına ihale verdiği iddiası üzerine ateş püskürdü

6 aydır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılmayan Mansur Yavaş, dün gerçekleşen Kasım ayı toplantısına katıldı. Hiçbir ihaleye müdahalede bulunmadığını ve bulunmayacağını söyleyen Yavaş, AK Parti ABB Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan'ın ortağı olduğu şirkete ihale verdiğini söylemesi üzerine tepki gösterdi.

"İDDİA EDEN ŞEREFSİZDİR"

Yavaş, "Ortağına iş veren de şerefsizdir iddia eden de şerefsizdir. Ne ortağı, ortaklığım mı var benim? Hadi oradan." dedi.

Yavaş, ABB Meclisi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herhangi bir şekilde Mansur Yavaş'ın bir yakını, bir tanıdığı, bir suistimal herhangi bir yerden usulsüz bir ihale almışsa ve susarsanız sizi suçlarım. Susmayacaksınız. O ihaleyi alan kimlerse bunların içerisinde benim en ufak bir yakınımı ki uzaktan yakından ihaleyle hiçbir zaman ilgilenmedim, ilgilenmem de bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek."

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